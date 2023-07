A un an des JO de Paris, la pression monte pour le perchiste grenoblois Thibaut Collet

Thibaut Collet, 24 ans, est en grande forme et il le dit ! "Je me sens bien en ce moment. Perchiste, c'est mon métier, je ne fais que çà ! Ce week-end, je serai au championnats de France et je veux décrocher le titre. Ensuite il y aura les Mondiaux à Budapest, en Hongrie, en août."

Etre premier Français et dans le Top 8 mondial pour se qualifier

Et Thibaut a déjà fait ses calculs : "Si je suis dans le Top 8 aux championnats du monde et premier Français, je suis qualifié pour les JO de Paris en 2024. c'est mon objectif, évidemment !"

Mais les JO sont dans un an et il ne faut pas se blesser d'ici là, tout en s'entraînant à fond et sans se mettre trop la pression, 12 mois avant : "C'est pas facile, mais il faut trouver cet équilibre", explique le jeune homme dont la meilleure performance est 5m81, au concours de perche d'Athènes, en juin dernier. "Je voudrais m'approcher des 5m90", dit-il.

Thibaut Collet, en juin dernier, au concours de saut à la perche à Athènes © Maxppp - Stadion Actu

Tel père, tel fils

Thibaut Collet a de qui tenir. Son père, Philippe Collet, aujourd'hui âgé de 60 ans, a été champion de saut à la perche avec un record personnel à 5m94. Il a participé à deux olympiades. Il a terminé 5e en 1988 à Séoul et 7e à Barcelone, car il s'était blessé au tendon d'Achille.

"Bien sûr que je veux faire aussi bien sinon plus que mon père", affirme Thibaut Collet. "Mais mon père ne me met pas la pression. Il me conseille, il est passé par là et sait comment il faut aborder ces grandes compétitions ! Il joue un peu le rôle de vieux sage. Mais quand les JO vont se rapprocher, je sais que lui aussi aura la pression !"

Grandiose

En tous cas, quand Thibaut pense à Paris 2024, un seul mot lui vient à la bouche : "Grandiose ! Ce sera forcément grandiose ! Déjà, quand on voit l'engouement que ces Jeux provoquent un an avant, on imagine ce que cela sera quand on y sera !"