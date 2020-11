À un mois de la Collectivité européenne d'Alsace, Haut-Rhinois et Bas-Rhinois sont-ils irréconciliables ?

Dans un mois, Haut-Rhinois et Bas-Rhinois ne feront qu'un ! Ils seront réunis dans la collectivité européenne d'Alsace (CEA), issue de la fusion des deux départements. De quoi gommer les différences (voire les rivalités) entre les habitants de ces deux territoires ?

Le compte à rebours est lancé : la collectivité européenne d'Alsace va voir le jour le 1er janvier 2021. Elle signe la fusion des deux départements alsaciens, Haut-Rhin et Bas-Rhin, avec des compétences comme le social, les routes ou le bilinguisme. Mais les habitants sont-ils prêts à ce changement ?

"Bredala, bredele, manala, manele..." Les différences entre Haut-Rhin et Bas-Rhin se limitent-elles au fond à une question de prononciation ? "Non, les deux départements n'ont rien à voir, ce n'est pas la même mentalité" estime pour sa part Jérémy, Strasbourgeois depuis 40 ans. "Quand vous allez à Mulhouse ou Colmar, ce n'est pas pareil qu'à Strasbourg. C'est une très grave erreur selon moi de supprimer cette identité haut-rhinoise et bas-rhinoise" estime ce Bas-Rhinois invétéré.

"Pour moi, le Bas-Rhin a une culture beaucoup plus germanique, alors que le Haut-Rhin est davantage tourné vers la Suisse" - Géraldine, une habitante strasbourgeoise.

Malgré ces réticences, la Collectivité Européenne d'Alsace (CEA) va bien voir le jour dans un mois. La nouvelle collectivité va se réunir pour la première fois le 2 janvier, à Colmar. "Ce sera un moment historique pour l'Alsace" estime le président du Conseil départemental du Bas-Rhin, Frédéric Bierry. Cette première réunion réunira 80 élus qui désigneront leur exécutif et se distribueront les vice-présidences lors de cette première séance.

Certains Alsaciens voient d'un bon oeil ce rapprochement, en particulier ceux qui avaient voté oui au référendum de 2013 sur la fusion des collectivités. "Cette fusion est une très bonne chose, ça va permettre de réaffirmer fortement notre identité alsacienne face à cette région Grand Est qui n'a pas grand sens..." juge Edith, Haut-Rhinoise d'origine mais Bas-Rhinoise d'adoption.

Une Alsace à deux faces depuis des siècles

Derrière ces sentiments partagés, une réalité : Haut-Rhin et Bas-Rhin sont deux entités séparées depuis leur création à la révolution française. Et même bien avant, estime l'historien Georges Bischoff : "L'idée même d'une Alsace unie est assez étrange à travers l'histoire de cette région, qui a quand même toujours eu ces deux versants". Il estime même qu'"à partir des deux Alsace, on va créer une Alsace hermaphrodite".

"L'Alsace apparaît très tôt, dès le 6e ou le 7e siècle comme une entité géographique et culturelle totalement incontestable" relativise tout de même l'historien. "Mais le grand paradoxe de cette région, c'est qu'elle est double : la Basse Alsace et la Haute Alsace, qui sont la matrice des départements créés à la Révolution".

Pour lancer la CEA, il faut donc d'abord clore les deux collectivités actuelles. Le département du Bas-Rhin se réunit en séance plénière ce lundi 30 novembre. Son homologue du Haut-Rhin, le vendredi 7 décembre. Le siège de la nouvelle assemblée sera choisi en septembre 2021.