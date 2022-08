À Urrugne, l'indignation après l'interpellation d'une dizaine de migrants dans l'église Saint-Vincent

"La solidarité n'est pas un délit." C'est le message écrit sur la banderole affichée par les 300 personnes qui ont participé à une manifestation à Urrugne, au lendemain de l'interpellation d'un groupe de jeunes exilés dans l’église Saint-Vincent. Les forces de l’ordre sont entrés dans le lieu de culte pour les embarquer vers 13h30, sous les yeux de quelques témoins, dont l’un a prévenu la mairie, ainsi que des bénévoles des associations Etorkinekin et Diakité.

Ils questionnaient de la légalité de ces arrestations, à l'intérieur du lieu de culte. "Les églises sont des lieux de paix, mais aussi d’asile. Nous dénonçons l’impunité de ces opérations et le comportement irrespectueux des agents de police. Nous constatons également de plus en plus d’abus vis-à-vis des contrôles, délits de faciès, procédures de renvois."

En mars dernier déjà, la police aux frontières (PAF) avait mené une opération contre des migrants Urrugne. Elle avait arrêté cinq migrants en situation irrégulière, que deux femmes dont l’une adjointe à la Ville, transportaient dans leur voiture en direction du centre communal d'action sociale.