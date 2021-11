A Uzès, les soignants se réorganisent pour le rappel du vaccin anti-Covid

A Uzès, tous les soignants se souviennent de la semaine des 1.000, comme Julia Fidry. Médecin généraliste, elle gère le centre de vaccination d'Uzès : " On faisait presque 1.000 vaccins par jour [c'était en juillet 2021] même parfois plus. On s'attendait du coup à refaire la semaine des 1.000 en janvier, 6 mois plus tard. Aujourd'hui on sait que tous ont accès à la 3e dose en même temps, quel que soit l'âge, et le délai est ramené à 5 mois. _Ça veut dite que la semaine des 1.000 se fera au moment des fêtes de Noël_. Ça veut dire qu'il faudra rappeler les professionnels de santé sur leurs congés. " Un pic de vaccination à absorber sans centre de vaccination, l'actuel, petit et pas du tout dimensionné pour un tel événement, ferme le mardi 30 novembre 2021. Une réorganisation est en cours avec la prochaine création de 5 centres de périphérie installés à Uzès, Arpaillargues, Saint Chaptes, Saint Geniès de Malgloirès et Saint Quentin la Poterie. Les annonces gouvernementales récentes ont pris les soignants de court. Ils doivent désormais mener cette réorganisation dans l'urgence.

Une réorganisation en cours, et les Uzétiens et habitants des alentours la vivent, pas toujours facilement. Samedi 27 novembre, Annick souriait en sortant du centre de vaccination : " Quand j'ai voulu faire ma 3e dose, je suis allée à la pharmacie qui m'a dit : il n'y aura pas de rendez-vous avant le 17 janvier. Je suis venue ici [au centre de vaccination] et on m'a fixé un rendez-vous 5/6 jours après, c'est à dire aujourd'hui. " Tout allait bien pour elle, mais pas pour cette autre femme sortie fâchée du centre de vaccination car à 3 jours de la fermeture, plus de rendez-vous possible : " _mon médecin ne vaccine pas, à la pharmacie les listes d'attente sont bloquées, les cabinets d'infirmiers, c'est bloqué_, il n'y a plus de place non plus. Je vais poser un congé pour me faire vacciner ? Non. Sûrement pas. Mais je vais continuer. Je râle, mais je continue. "

Des Uzétiens, comme beaucoup d'autres, obligés d'attendre. Attendre une place, un mois et demi chez le pharmacien, une demi-heure devant un écran d'ordinateur ou de portable alors que des créneaux de vaccination sont disponibles, tout à côté, par exemple à la maison médicale d'Arpaillargues où le docteur Julia Fidry vaccine. Et elle aussi, elle peste : " On a ouvert des créneaux très rapidement [à la demande de l'ARS] sur notre système de réservation habituel qui n'est pas Doctolib. Et en fait on a des gens qui sont sur Doctolib qui vous dit, quand on se connecte, qu'il y a 35 minutes d'attente, 40 minutes d'attente, avant que vous ayez accès à la liste des centres et leurs disponibilités... quand moi j'avais la moitié de mes rendez-vous qui n'étaient pas pourvus." En effet il y a plusieurs systèmes pour réserver en ligne. Doctolib bien sûr, mais aussi Maiia (c'est le système de la maison médicale d'Arpaillargues) ou encore Keldoc.