À Valence, 120 personnes rendent hommage à "D'jé", motard tué par un chauffard

Valence, France

Une centaine de manifestants accompagnés d'une vingtaine de motos ont défilé dans les rues de Valence ce samedi après-midi. Les manifestants rendaient hommage à Jérôme, leur ami motard décédé dans un accident de la route en juin dernier.

Les manifestant sont partis du parc des expositions et ont regagné le palais de justice de Valence © Radio France - François Breton

C'était le 2 juin à Montélier. Un chauffard lui a coupé la route et l'a percuté alors qu'il rentrait d'une ballade à moto. Le conducteur, sous le coup d'une suspension de permis et alcoolisé, avait pris la fuite avant d'être interpellé quelques minutes plus tard par les gendarmes.

Un homme généreux

Jérôme était originaire de Combovin et tenait un garage à Montélier."C'était mon meilleur ami. On se connaissait depuis 20 ans, raconte Alicia. C'était peut-être la seule personne qu'on pouvait appeler à minuit qui nous répondait et nous remontait le moral. Il faisait passer les autres avant lui. On se sent vide depuis sa mort."

À la tête du cortège, une banderole affiche "Pour Jérôme... Justice !!!". Ses proches sont en colère depuis qu'il sont appris que le chauffeur de la voiture était toujours en liberté. "Ce qui nous révolte les plus, c'est l’inefficacité de la justice vis à vis de ces personnes qui nous mettent en danger sur la route", explique Sébastien Clavel, ami de Jérôme et président de D'jé, le motard, association créée pour faire vivre la mémoire de Jérôme et réclamer justice.

Devant le tribunal, les manifestants ont déposé leurs pancartes © Radio France - François Breton

Cette marche était la première mobilisation de l’association. Ses membres ne lâcheront rien tant que la justice n'aura pas été rendue.