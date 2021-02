À Valence, des étudiants se mobilisent pour aider ceux en difficulté

L'Association Valentinoise des Étudiants (AVE) lance son projet Solé'val. Objectif ? Concentrer toutes les initiatives pour aider et accompagner les étudiants pendant la crise sanitaire.

Le projet Solé'val, présenté ce vendredi, va permettre d'accompagner les étudiants les plus en difficulté.

"On a peut-être attendu un peu trop longtemps", concède Valérian Bergeas, président de l'Association Valentinoise des Étudiants (AVE). La crise sanitaire s'enlise, le moral des étudiants plonge et la précarité financière explose. Les jeunes les plus en difficulté auront désormais un endroit où s'adresser : soleval@ave-asso.fr.

Cette adresse mail permettra de s'inscrire dès lundi pour bénéficier à minima jusqu'au mois de mai, d'une aide alimentaire, psychologique ou locative. Le projet Solé'val tente d'atteindre cet objectif en s'associant à de nombreux partenaires associatifs, publics ou privés.

Un exemple ? Le samedi 13 février et dimanche 14 février, une vingtaine d'étudiants et la banque alimentaire ont collecté plus de deux tonnes de denrées pour les fournir aux étudiants. Elles seront stockées dans un ancien restaurant du Crous, transformé en sorte de plateforme logistique, pour être ensuite distribuées soit à la Maison des étudiants, soit directement au domicile des étudiants.

La fédération étudiante AVE se rapproche également des restaurateurs valentinois afin de pouvoir fournir des repas chauds. C'est toute une chaîne qui se met en place. Avec au bout parfois des initiatives de particuliers. Ainsi depuis le début de l'année ce sont près de 25 personnes qui ont proposé leur aide pour héberger des étudiants isolés.

"Certains nous disent on peut en accueillir pour un repas le dimanche midi. D'autres nous proposent de les prendre un week-end pour une balade dans le Vercors", raconte Valérian Bergeas. Mais plus fort encore, ce couple de médecins qui propose d'héberger pendant plusieurs mois un étudiant étranger, catégorie qui souffre encore plus de l'isolement actuel.