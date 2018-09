Valence, France

La médiathèque de Valence, coincée entre le commissariat et la place Saint-Jean, fera bientôt partie de l'histoire ancienne.

D'ici décembre 2019 si tout va bien, elle quittera la vieille-ville, pour le quartier en vogue ces dernières années : l'ancienne caserne militaire Latour-Maubourg. Ouverture espérée pour le premier trimestre 2020, pour 20,5 millions d'euros. Il s'agit de promouvoir de grands espoirs pour un quartier en phase avec sa nouvelle époque : l'éducation, et la culture.

Travaux colossaux et innovations majeures

Dans le chantier, beaucoup de travaux à prévoir : parmi eux, un cuvelage, sorte de "piscine inversée", qui doit permettre à la structure en sous-sol de ne pas souffrir de sa proximité avec la nappe phréatique, située moins d'un mètre en dessous d'elle. Les artisans ont donc creusé une cuve de près de dix mètres de long, devant tout le bâtiment, au fond de la cour.

Derrière les maires de Bourg-les-Valence et de Valence Marlène Mourier et Nicolas Daragon, on aperçoit la "piscine inversée", dix mètres plus bas. © Radio France - David Meilhac

Autre volonté : faire d'une zone sombre, découpée en une douzaine de pièces étroites, un lieu éclairé, lumineux, sans mur, mais avec des poutres et des colonnes. Là aussi, des pieux gigantesques sont enfoncés pour permettre au bâtiment de tenir droit, et ferme.

Difficile d'imaginer l'intérieur de la future médiathèque de Valence sans mur, et éclairé d'une grande verrière. Et pourtant... © Radio France - David Meilhac

Un demi million de documents, et bien plus encore

A l'intérieur de cette médiathèque, les 400.000 documents de l'ancienne, ainsi que les 70.000 archives, et un point info jeunesse. Et grande nouveauté : les quatorze médiathèques de l'Agglomération Valence-Romans seront désormais de la partie grâce à une navette. Elle conduira les documents dans la médiathèque désirée, et vous pourrez les déposer à votre tour dans l'une ou l'autre des quatorze structures.

Plus de mutualisation, plus d'espace et de lumière : la vérité est d'offrir un maximum aux étudiants de la Faculté de lettres, à l'école d'infirmiers, au learning centre. Le maire, Nicolas Daragon, souhaite faire de Latour-Maubourg à Valence à la Cartoucherie de Bourg-les-Valence un axe moderne. Réponse définitive en 2020, du moins pour la médiathèque.