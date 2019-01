A Valence, le premier bébé de l'année 2019 est né à cinq heures du matin

Valence, France

Kamil est le premier bébé de l'année 2019 à être né à la maternité de Valence. Il pèse 3.8 kilogramme. Il est arrivé avec 24h d'avance, il était prévu pour le 2 janvier. Ses parents sont ravis tout comme comme ses deux grandes soeurs et sa mamie, "on est fier que ce soit le premier bébé de Valence," sourit Françoise, la grand-mère.

Une nuit magique

A la maternité de Valence, le personnel médical le reconnait, cette nuit de la Saint-Sylvestre est toujours particulière "déjà on a beaucoup de bonheur et de joie en temps normal dans ce service. On rentre dans les chambres et on souhaite les vœux à tous les parents qui viennent d'avoir leur bébé. Effectivement, c'est d'autant plus sympa"

Kamil est le premier d'une longue liste puisque la maternité de Valence a vu naître 2509 bébés en 2018.