A Valence, les pharmacies croulent sous les demandes de tests de dépistage

C'est devenu un bruit de fond dans la pharmacie du lycée, à Valence : les deux sonneries de téléphone qui résonnent de concert, en permanence. "Le téléphone c'est une véritable frénésie, décrit, affolé, Thierry Jay le gérant de l'officine. Vous raccrochez, ça sonne : "Est-ce que vous faites des tests ? Pouvez-vous me faire des tests?" On est obligé de refouler des gens toute la journée au téléphone."

Surmenage

Entre les activités normales, les vaccinations, les dépistages, Thierry Jay et son personnel ne savent plus où donner de la tête. "On ne peut plus assurer décemment les prélèvements qui mobilisent deux personnes pendant une heure ou deux et nos tâches courantes". C'est encore pire depuis les annonces gouvernementales, avec l'obligation du passe sanitaire décidée en plein mois de juillet, alors qu'une partie des équipes est en vacances. "Sur le plan stratégique et politique, le timing était bon puisque l'idée c'est de vacciner un maximum de personnes à la fin de l'été. Mais nous on n'en peut plus. On ne peut pas tenir."

Travailler comme ça, ça me fait peur" - Julia Perrin, pharmacienne

En raison des congés, Thierry Jay a dû réduire la cadence sur le tests, de 20 rendez-vous hebdomadaires, on est passé à une dizaine. Mais c'est sans compter les clients qui viennent à l'improviste. Julia Perrin, pharmacienne, avoue être dépassée par la situation. "On est sans arrêt en train de courir, on n'a pas le temps ne serait-ce que d'aller aux toilettes. Et les gens sont plus ou moins agressifs si on ne répond pas à leurs demandes."

La pression risque de monter encore d'un cran avec le feu vert de l'Agence européenne du médicament, qui vient d'autoriser le vaccin Moderna pour les 12-17 ans.