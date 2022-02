À Valence, retour du café au comptoir : "Ça nous avait manqué !"

Servir des cafés au comptoir est de nouveau autorisé depuis ce mardi. Ça n'était plus possible depuis le 3 janvier pour lutter contre la propagation de COVID-19. À Valence, les cafetiers se réjouissent de la fin de cette interdiction.

Prendre un café au comptoir est de nouveau autorisé depuis ce mardi. Il n'était plus possible de le faire depuis le 3 janvier, pour lutter contre la propagation de COVID-19. À Valence, les cafetiers se réjouissent de la levée de cette interdiction. Ils sont ravis de servir de nouveau leurs clients au comptoir. Pour eux, c'est un début de retour à la normale.

Ça nous avait manqué ! - Jules, patron du Grand café à Valence

Au Grand café sur les boulevards, Jules le directeur est soulagé de la fin de cette interdiction. Ses clients ont joué le jeu et l'ont comprise : "Ça nous a manqué, j'ai une clientèle qui aime bien boire un verre au comptoir et parler avec le barman. C'est de la proximité !" Le patron du bar Le Dauphiné est un peu plus modéré. Lui aussi a respecté complétement l'interdiction, mais ça lui a fait perdre des clients. "On s'est rendu compte que nos habitués sont partis dans les bars qui respectaient pas et où on pouvait rester debout" dit-il dans un soupir.

Mais un peu plus loin justement, un client irréductible n'a pas respecté l'interdiction. Pour Jacky, le café c'est au comptoir et pas autrement "je fais ce que je veux !" assène-t-il. La prochaine étape attendue par les patrons autant que les clients, c'est la fin du pass vaccinal et la possibilité de tomber le masque.