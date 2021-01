A Valenciennes, les supporters se mobilisent contre le président du VAFC

Entre 150 et 200 supporters se sont réunis dimanche après-midi pour manifester contre la gestion du club valenciennois. Ils reprochent au président Eddy Zdziech de n'avoir aucun plan pour sortir le club du championnat de football de Ligue 2 et de mépriser ses supporters.

Nouveau rassemblement devant le stade du Hainaut. Entre 150 et 200 supporters se sont rassemblés dimanche à 15 heures pour manifester contre la direction du VAFC, le club de football valenciennois. Ils reprochent au président Eddy Zdziech de n'avoir aucun plan pour sortir le club du championnat de Ligue 2 et de mépriser ses supporters.

"Il est grand temps qu'il fasse ses cartons". Devant les supporters en rouge et blanc, Stéphane donne le ton. Ce porte parole du groupe des Ultra Roisters se mobilise depuis des mois pour réclamer le départ d'Eddy Zdziech, qui préside le club depuis 2014. "Il n'a plus rien à faire là, il faut qu'il passe la main. On lâchera pas tant qu'il restera parce qu'on est convaincu que le club mérite mieux."

Les supporters ont déposé des cartons sur la place de parking du président pour faire passer leur message. © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

On a essayé d'ouvrir le dialogue mais on ne nous considère même pas. Pour lui, on est inexistant, c'est encore pire que du mépris. - Jeff, supporter du VAFC.

Parmi les reproches adressés au président, celui de n'avoir aucun projet pour le club. "Il vend nos meilleurs joueurs et se contente de la huitième ou de la dixième place en Ligue 2 alors qu'on rêve de retrouver le championnat de Ligue 1. En fait, il n'y a que son ambition à lui qui compte", regrette Carlo, qui suit cette équipe depuis plus de vingt ans.

Le président avait pourtant promis en 2015 de faire remonter le VAFC en Ligue 1 "d'ici trois ans". Pour les supporters, cette promesse non tenue est une raison supplémentaire de le pousser à quitter son poste.

Il y a un mois jour pour jour, on lui a adressé une fausse lettre de démission avec un préavis de 30 jours. C'était un acte symbolique et fort. Aujourd'hui on se rassemble pour fêter son faux pot de départ en espérant fêter le vrai très bientôt. - Stéphane, porte parole des Ultra Roisters

Les supporters ont également adressé il y a deux semaines une lettre ouverte à Jean-Louis Borloo, l'ancien maire de la ville qui a présidé le club de 1986 à 1991 et en 2014. Sur Twitter, ils lancent à l'ancien ministre un appel à l'aide : "Notre club tant aimé brûle et nous regardons ailleurs."

Pour l'heure, le président du club n'a pas répondu aux sollicitations des supporters.