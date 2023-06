À Valliguières, un viticulteur ouvre le seul commerce du village

Depuis la fermeture de la boulangerie à Valliguières (Gard) l'année dernière, les habitants se sont retrouvés bien seuls : c'était le dernier commerce de ce village de 600 habitants. Fabien Clausel et sa compagne, viticulteurs et propriétaires du Domaine et Paysages , ont décidé de se retrousser les manches et de créer leur boutique sur la place principale. Ouverte depuis avril, la commune reprend enfin des couleurs.

Des produits locaux et un vrai lieu de vie

Dans une ancienne bâtisse, les tables de café sont installées et les étals remplis de fruits et légumes de saison, Fabien Clausel met un point d'honneur à avoir des produits locaux. Soit de son domaine, mais aussi "Je fais le dépôt de pain, il y a la presse locale et les productions de copains agriculteurs pour les aider à avoir un point de vente" détaille le viticulteur. Vous retrouvez aussi quelques produits de la grande distribution pour dépanner, mais ce n'est pas une simple boutique, tous les matins, Sophie l'une des vendeuses, prépare soigneusement des gâteaux maisons. Parmi les premiers habitués, Gislaine baguette et journal sous le bras. "Ça fait du bien, car prendre sa voiture tous les jours pour aller chercher son pain, vous m'avez compris...Et ça fait revivre le village".

Le soir, le commerce se transforme en bar à vin et vous pouvez y déguster des tapas, car le premier objectif des gérants, "Retrouver cette proximité et ce lien avec les habitants qu'on avait il y a 20 ans en arrière". Et le hasard fait bien les choses, le restaurant juste à côté a aussi rouvert. Alors deux commerces dans le village, cela réjouit forcément, Laurence Trapier, la maire "Je retrouve enfin la place du village animée. Des personnes âgées qu'on ne voyait plus, reviennent, ça fait plaisir".

Le commerce du domaine Clausel fait aussi café et bar à vin © Radio France - Adèle Chiron

Pratique

La boutique est ouverte du lundi au samedi.