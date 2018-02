Les blattes et les cafards, les 300 habitants des immeubles Les Serins et les Hulottes, à Vandoeuvre-lès-Nancy y sont habitués depuis près de deux ans. Mais cela fait six mois que la situation s'est empirée. Les locataires ont signé une pétition pour réclamer une action de leur bailleur social.

Vandœuvre-lès-Nancy, France

Quand cette locataire ouvre la porte de son appartement, situé dans l'immeuble vandopérien Les Hulottes, impossible de les rater. Des dizaines de cadavres de blattes jonchent le sol. D'autres insectes, vivants cette fois, ont envahi les caches d'interrupteurs, l'électroménager, le frigo, le canapé....

C'est arrivé à un point où ma fille de six ans ne va plus aux toilettes."

Depuis cet été, la situation est devenue infernale pour cette mère enceinte, et les 141 autres foyers des deux immeubles. Malgré les coups d'aspirateurs quotidiens, le jets d'insecticides, rien n'y fait. Les blattes ou les cafards reviennent, toujours plus nombreux. "Ma fille de six ans se retient pour aller à l'école, raconte Ophélie. Et dans sa chambre, elle est obligée de m'appeler toutes les dix minutes parce qu'elle en trouve une. C'est devenue une phobie."

On ne vit pas, on survit dans cette situation. On arrive à avoir des idées noires.

A bout, Ophélie et son mari Frédéric ont décidé avec d'autres habitants de lancer une pétition, pour exiger de leur bailleur social au moins de désinsectiser l'immeuble, au mieux de les reloger. Le jeudi 15 février, le bailleur social Batigère a annoncé "un plan d'action global" au cours d'une réunion publique.

Ophélie doit passer tous les jours l'aspirateur dans son appartement. Elle a dû le changer au bout de six mois. © Radio France - Marie Roussel

Pour Christophe Vuillaume, le délégué territorial en Meurthe-et-Moselle sud, il est "nécessaire d'effectuer dans un premier temps un travail de pédagogie." Tout d'abord, quatre salariés de Batigère, accompagnés de travailleurs sociaux et d'employés de la mairie, vont faire le tour des deux immeubles pour rencontrer les familles, et expliquer comment éviter la prolifération de ces nuisibles.

Une première étape qui va durer jusqu'à la fin du mois de mai. La deuxième, ce sera la désinsectisation. Elle va commencer début juin et doit se terminer en juillet. A ce jour, le bailleur social ignore encore quelle méthode il compte employer.

Face à ces annonces Ophélie est à la fois lasse et perplexe. Elle, n'attend qu'une chose. Pouvoir déménager pour élever ses deux enfants dans un appartement décent.