A Vandoeuvre, une chasse aux oeufs dédiée aux enfants ukrainiens

Pâques, une fête très importante dans la religion orthodoxe. Il était ainsi indispensable pour la MJC Lorraine d'organiser un petit évènement afin de rassembler quelques familles ukrainiennes arrivées le mois dernier dans la métropole nancéienne.

Parents et enfants (entre 2 et 12 ans), venus de Kiev pour la plupart, ont donc pris part ce samedi, à l'après-midi organisée pour eux. Les parents, selon la tradition en Ukraine, ont pu peindre sur des oeufs, et les enfants, ont participé à une chasse aux oeufs en chocolat dans les couloirs de l'établissement.

"Comme toute MJC, on est un endroit ouvert, on fait de l'éducation populaire, c'est notre savoir-faire. L'important, c'est qu'ils vivent quelque chose d'apaisant" explique Jocelyn Mounier, le directeur de la MJC Lorraine.

Pour favoriser l'intégration de ces familles, la MJC leur a proposé de s'inscrire gratuitement à une activité de leur choix d'ici la fin juin. Par ailleurs, une sortie en bus au parc de Sainte-Croix sera organisée en mai.