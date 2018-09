Velars-sur-Ouche, France

Quand on vient depuis Paris vers Dijon, en train ou en voiture, on aperçoit de loin un monument très haut sur une colline boisée. C'est la chapelle de Notre-Dame d’Étang, surmontée d'une statue monumentale de la Vierge à l'enfant. C'est aussi un lieu de pèlerinage.

Une petite statuette pour une grande ferveur

Plusieurs centaines de pèlerins, parmi lesquels l’archevêque de Dijon, Monseigneur Minnerath, ont ainsi hier accompagné en procession la statuette qui fait l'objet de cette vénération. Elle a été découverte en 1435 par des bergers au sommet de la Montagne d’Étang. L’objet remonte au XIIe siècle. C’est une toute petite statuette, qui est portée en procession en compagnie des reliques de Saint Blaise, saint patron de la paroisse.

Réalisée en pierre polychrome, avec la peinture d’origine, elle ne mesure que 14 centimètres et représente une Vierge à l’Enfant. Autrefois, il est arrivé qu'on lui prête des vertus miraculeuses, mais le père Athénor, curé de Plombières-les-Dijon et Sombernon, ne cautionne pas cette croyance : « ici il n’y a pas eu comme à Lourdes ou à la Salette des guérisons authentifiées. C’est plus un pèlerinage local ».

Pas de miracle donc, mais Marie-Lisette, une Dijonnaise originaire de Côte-d'Ivoire, espère que la sainte Vierge exaucera ses prières : « pour moi, c’est une occasion d’honorer la Vierge Marie, et de lui présenter aussi mes doléances, lui confier surtout mes enfants qui sont étudiants, et tous mes projets ».

La chapelle sur la Montagne d’Étang toujours en cours de restauration

Après une rude montée sur un chemin caillouteux, les pèlerins débouchent à 545 mètres d'altitude sur le sommet de la Montagne d’Étang, où s'élève une chapelle octogonale surmontée d'une statue en fonte dorée de la Vierge à l'Enfant, haute de 8 mètres pour un poids de 10 tonnes. Le monument, bâti à la fin du XIXe siècle, est en cours de restauration, comme en témoignent les échafaudages qui entourent l'édifice. Il revient de loin, comme le rappelle Alain Strifling, président de l'Association des amis de Notre-Dame d’Étang : "il a été construit avec des pierres qui ne sont pas de bonne qualité, et comme en plus de ça on est au sommet d'une montagne, ventée, pluvieuse, etc..., les pierres sont gélives, et il fallait absolument faire quelque chose."

La chapelle entourée d'échafaudages est encore en cours de restauration © Radio France - Jacky Page

