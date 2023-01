"A vélo, attention aux piétons" : à Paris, la police municipale sensibilise au respect des passages protégés

"Le principe c'est le respect du piéton". Alexis Frémeaux, président de Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB) donne le ton. Ce vendredi matin, une opération de sensibilisation des cyclistes à la priorité piétons a eu lieu devant l'école Jean Zay, dans le 14ème arrondissement .

Cécile et Elise, deux parentes d'élèves, se réjouissent de cette opération. "C'est nous qui l'avons demandée et qui avons contacté le MDB il y a 6 ou 8 mois car on cherchait des solutions. on trouve que notre école n'est pas assez bien signalée aux cyclistes. Il y a des incivilités régulièrement. On espère que les cyclistes vont arrêter de slalomer entre les parents et les enfants, ou de brûler les feux. On aimerait dire que les cyclistes sont nos copains", expliquent-elles avec un grand sourire aux lèvres.

Pour Hervé Jacob, délégué de l'éducation nationale, en charge de la sécurité dans et aux abords de l'école, "il y a un problème avec les cyclistes. C'est une voie extrêmement passante, ils ne se rendent pas compte qu'il y a une école et ils passent extrêmement vite. On réclame une signalisation lumineuse qui fonctionne aux heures d'entrée et de sortie de l'école". Il estime que "ce contrôle est utile car il y a une sensibilisation pour les cyclistes qui utilisent cet axe chaque jour pour leur faire comprendre de ralentir aux abords de cette école".

De la prévention, pas de contravention

Le but n'était pas de donner des contraventions mais de faire comprendre aux cyclistes la nécessité d'être bien vus et de respecter la signalisation et les piétons. Pour Oscar, collégien qui roulait sans lumière, "c'est assez raisonnable car parfois, je ne fais pas attention. Si ça peut aider les gens à être plus vigilants, c'est très bien". Même chose pour Yann, qui part au travail et dont la lumière vient tout juste de lâcher. "L'idée de dire en tant que cycliste, que si on veut être respecté par les automobilistes, il faut respecter les piétons, c'est une très bonne chose. Mais je pense que les contrôles sont souvent plus efficaces et font changer les habitudes. Les deux combinés sont utiles".

Alexis Frémeaux précise que "le but n'est pas de stigmatiser. Le but est que ça se passe bien entre les piétons et les cyclistes, de leur rappeler les règles et de faire attention. On n'a pas envie de se mettre sous pression par rapport aux voitures et on ne veut pas non plus mettre les piétons sous pression".

Nicolas Nordman, adjoint à la Maire de Paris chargé de la prévention, de la sécurité, et de la police municipale, explique qu'"on a besoin qu'il y ait une meilleure cohabitation de tous les usagers de la rue. Les piétons doivent être en totale sécurité mais aussi les cyclistes vis à vis des deux roues motorisés et des voitures. Pour que chacun puisse trouver sa place dans les rues, il faut faire respecter les règles".

Plus de policiers municipaux

Dans ce but, le nombre de policiers municipaux va être augmenté dans le courant de l'année, comme le confirme Michel Felkay, directeur de la police municipale à Paris, "on est en train de monter en puissance. On a plus de 600 policiers municipaux et on va monter à beaucoup plus car de nouvelles promotions vont sortir prochainement. On veut être très visibles et très présents sur le terrain".

"On espère avoir 3000 à 3400 policiers municipaux à la fin de cette mandature" confirme Nicolas Nordman. "On est en train de recruter, de former. C'est un processus qui est en cours. On veut pouvoir améliorer la sécurité des Parisiens".

En 2022, 20.952 PV ont été dressés aux cyclistes notamment pour des refus de priorité piétonne, non-respect de l'arrêt aux feux rouges, et circulation contre les trottoirs. Un chiffre qui a plus que doublé, le nombre d'infractions imputées aux cyclistes en 2021 était de 9.449.