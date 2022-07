A vélo de La Roche-sur-Yon aux Sables d'Olonne ou Brétignolles-sur-Mer. Une nouvelle piste de 74 km - en comptant ces 2 itinéraires- ouvre cet été aux amateurs de bicyclette. "C'était une demande et une stratégie à la fois touristique, parce-que du coup, ça va nous permettre de faire vraiment un axe Est Ouest, et ensuite d'avoir un itinéraire entre La Roche-sur-Yon et Breuil-Barret (près de La Châtaigneraie), qui existe déjà actuellement et qui nous permet ensuite d'avoir accès aux Deux Sèvres et de rejoindre d'autres véloroutes" explique Thomas Perrocheau conseiller départemental de Vendée, délégué à la politique du vélo. Désormais, la véloroute est entièrement balisée et sécurisée de la place Napoléon dans la préfecture vendéenne, jusqu'aux Achards, puis au choix vers les Sables d'Olonne via les marais ou plus au nord vers Brétignolles-sur-Mer via le lac du Jaunay.

Désormais la vélo route est entièrement balisée et sécurisée entre La Roche-sur-Yon et le littoral vendéen © Radio France - Yves-René Tapon

'"On utilise au maximum des voies agricoles ou des petites routes - précise Lucie Eraud chargée de mission mobilité à la communauté de communes du pays des Achards - et il peut y avoir quelques traversées de routes départementales. Mais à chaque fois, on essaye d'avoir une bonne visibilité (...) Les critères de Vendée vélo sont vraiment la sécurité, l'intérêt patrimonial comme des châteaux. Il y a plusieurs aires d'accueil qui ont été créées le long du parcours (12). Quand on arrive forcément au lac du Jaunay, c'est plus escarpé que quand on est dans les marais de l'Ile d'Olonne. Mais voilà, le territoire de la Vendée a quelques vallées, quelques vallons. Et c'est ce qui fait la beauté des paysages."

On a deux campings qui accueillent de la clientèle étrangère, en grande majorité des férus de vélo. Joël Bret

Ce projet de nouvelle piste cyclable né en 2011 était très attendu des professionnels du tourisme. "Saint-Julien-des-Landes a la particularité d'être une des communes rétro littorales les plus touristiques explique son maire Joël Bret- On a deux campings 5 étoiles et deux 4 étoiles qui accueillent de la clientèle étrangère, en grande majorité des férus de vélo qui attendaient ça avec impatience. On est à 12 km de Brétignolles, donc 15 km de la mer". Le coût total des aménagement est de 2,25 millions d'euros dont 40 % financés par le département de la Vendée.

La vélo route part de La Roche-sur-Yon et offre 2 itinéraires à partir des Achards © Radio France - Yves-René Tapon