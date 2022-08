A Verniolle, en Ariège, la vie après l'incendie

Comment se remettre après un incendie? Qu'est-ce qui se passe vraiment quand le feu est éteint mais que les habitants, eux, sont toujours là ? Alors les incendies se multiplient cet été avec la canicule, France Bleu Occitanie est allé à Verniolle, en Ariège. Cette commune de 2.300 habitants, près de Pamiers, a connu un feu, qui a parcouru une dizaine d'hectares, le 18 juillet dernier. Heureusement, il n'y a pas eu de blessé, grâce aux nombreux pompiers mobilisés, venus de l'Ariège mais aussi de l'Aude et de l'Hérault. Six voitures d'un garage amateur et des jardins, des forêts ont été touchés. L'incendie est vraisemblablement parti d'un mégot jeté par un automobiliste, puisqu'il a démarré le long de la RN20 et l'a même traversée.

Plus d'internet, plus de téléphone

Tous les habitants du quartier racontent leur peur, la solidarité qui s'est organisée rapidement sur les lieux, saluent le travail acharné des pompiers, et relativisent. "Ce n'est que du matériel, on va bien", souligne Tony qui a perdu six voitures, dont les carcasses sont encore visibles devant son garage.

Reste que le sol est encore un peu noir par endroits, le paysage digne de Mars et des poteaux électriques sont couchés au sol. "Les fils sont tombés, ils sont pêle-mêle, on n'a plus de téléphone, plus d'internet. Orange nous nous prête des box mais c'est dommage car chaque propriétaire a du faire des démarches de son côté, le fournisseur ne prend pas de demande collective ; j'avais appelé pour demander. C'est regrettable et dommage, on perd du temps", raconte Annie Bouby, la maire de la commune, encore très émue par cet événement. Pour Audrey, maman d'un bébé de quelques mois dont la maison a été épargnée, "sans internet c'est embêtant mais c'est un moindre mal."

On n'a plus d'internet mais c'est un moindre mal - Audrey, habitante de Verniolle, 35 ans

Odeur de brûlé

Chacun a nettoyé son jardin, son bois, Audrey a nettoyé et rerempli la piscine qui a servi aux secours. Certains ont contacté leurs assurances et attendent. "On a fait venir un élagueur pour couper les arbres qui menaçaient de s'effondrer et on espère que les autres pourront repartir", raconte Stéphane (prénom d'emprunt). Quant aux tomates qui ont mûri sur le sol noirci "malheureusement elles ont un goût de suie et en plus elles ont le mildiou. Donc on ne peut pas les manger. Les pieds ont brûlé mais peut être on aurait pu les sauver en les arrosant", dit-il. Si lui ne sent plus l'odeur de brûlé, elle est pourtant encore bien présente sur les lieux. "On est partis quelques jours après l'incendie car c'était comme le Mordor" (lieu du méchant dans Le Seigneur des Anneaux, ndlr), raconte-t-il.

"J'écrase les cendres de mes mégots"

Stéphane, comme d'autres Verniollais, a d'ailleurs changé ses habitudes, il se dit plus prudent : "Je fume, je n'ai jamais jeté de mégot par la fenêtre mais là clairement dès qu'il y a de la cendre par terre, je l'écrase. On a fait un barbecue, j'étais autour pour jeter un œil". Il espère inviter tous ses voisins qui l'ont aidé le jour de l'incendie. "Mme le maire est venue, plein de voisins, d'amis de l'autre bout de la ville." Et un ancien pompier, qui passait par là et qui a "drivé" la dizaine de personnes présentes, "pour les transformer en soldat du feu. J'ai son numéro j'aimerais l'inviter à manger, car sans lui la maison aurait brûlé, c'est un miracle !"