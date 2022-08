À Vertou, des séjours pour les personnes isolées

Pour beaucoup, l'été est synonyme de départs en vacances. Mais ce n'est pas possible pour tout le monde. Alors, chaque année, l'association Les petits frères des pauvres propose des séjours à prix adaptés pour les personnes isolées. À Vertou, à la maison de vacances le Prieuré Saint-Pierre, les vacances se terminent pour les neuf personnes accueillies.

Au programme, dans la grande salle : des activités manuelles. "Je vais fabriquer un petit cadre, puis je vais mettre mes deux petits monstres dedans", lance Paulette, un tube de colle à la main. Les deux petits monstres, ce sont ses petits enfants. Paulette a 71 ans. Ce n'est pas son premier séjour avec Les petits frères de pauvres. "Ils sont très gentils. Parler avec eux, ça fait du bien", confie-t-elle.

On s'est maquillé, on était beau !

Pendant les séjours, les neuf bénévoles ont proposé aux personnes accueillies des sorties très variées, de la balade aux jardins des Plantes, au tour de bateau sur la Loire. Des activités qu'ils n'auraient pas pu faire autrement. Paul a par exemple découvert les soins du visage. "On s'est maquillés, on était beau !", lance-t-il dans un éclat de rire.

À côté de lui, Sandrine sourit derrière ses lunettes de soleil. Ces vacances lui permettent de ne pas rester seule chez elle à Nantes : "Ca m'a fait beaucoup de bien. Cette année, j'étais vraiment très seule".

4 Français sur 10 ne partent pas en vacances

Lutter contre l'isolement, c'est le but premier de l'association, explique Jocelyne, responsable de ces séjours : "Ce sont très souvent leurs seules vacances de l'année. Pour certains, c'est même parfois une première fois". Alors, l'association essaye de s'adresser à un public de plus en plus large. "La priorité, c'est de prendre des personnes nouvelles, qui n'ont jamais participé aux séjours, pour diversifier et en faire profiter tout le monde", expose Jocelyne. Aujourd'hui, on estime que 4 Français sur 10 ne partent jamais en vacances.