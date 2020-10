A Vesoul, la Croix-Rouge cherche de nouveaux bénévoles pendant le confinement

A Vesoul, le dispositif Croix-Rouge sur roue manque de bénévoles. Colette Biot, en charge de ces distributions alimentaires en zones rurales, lance un appel et espère trouver un bénévole disponible tous les lundis du confinement.

Il s'agit de remplacer les habituels bénévoles de la Croix-Rouge : "il y a beaucoup de personnes âgées, elles sont à risque, donc à cause de l'épidémie de coronavirus, elles restent chez eux et on n'a plus assez de bénévoles", explique Colette Biot. Plus assez de bras, alors qu'il est plus que jamais nécessaire que le camion de la Croix-Rouge puisse distribuer des denrées dans les zones rurales, auprès de personnes bien souvent isolées et démunies.

Alors, "il faudrait un homme de préférence, parce que c'est de la petite manutention, il faut soulever des packs de lait par exemple; et il faudrait qu'il soit disponible au moins les lundis matin et de préférence toute la journée". Alors, pour vous porter volontaire, vous pouvez appeler Colette Biot au 06 06 66 65 81 ou lui envoyer un mail : biot.colette@orange.fr.