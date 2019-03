A Vesoul, un habitant sur deux vit seul

Avec l'évolution de la société, de plus en plus de personnes vivent seules. Ce n'est pas réservé qu'aux personnes âgées, toutes les catégories d'âge sont concernées. Alors que la moyenne nationale de personnes qui vivent seules est de 35%, à Vesoul ce chiffre est de 54%.

Vesoul, France

De simples faits divers font prendre conscience d'une dure réalité, de nos jours nous sommes de plus en plus nombreux à vivre seuls. Cette semaine en Haute-Saône, 6 personnes ont été découvertes mortes, un décès qui remontait parfois à plusieurs jours, personne ne s'en était aperçu.

Mardi à Vesoul, une femme de 60 ans a été retrouvée pendue dans son appartement, la mort remontait à quelques jours, ce sont les voisins incommodés par l'odeur qui ont donné l'alerte. A Luxeuil-les-Bains, un homme de 30 ans a également été retrouvé pendu, un ami inquiet de ne le voir au travail depuis quelques jours s'est rendu à son appartement. Depuis le début de la semaine, 3 autres personnes ont été retrouvées décédées à leur domicile, visiblement de mort naturelle, mais personne n'avait remarqué leur disparition, là aussi la mort remontait à quelques jours. Enfin, à Plancher-Bas, des habitants qui faisaient du bois ont découvert sous une haie tout près de leur maison un corps en décomposition avancée. Une autopsie doit le confirmer, mais il pourrait s'agir d'un marginal porté disparu en novembre dernier. Il s'était installé dans un abri de fortune à la sortie du village, les recherches n'avaient rien donné, les gendarmes de Haute-Saône avaient repris un ratissage après la fonte de la neige, mais en vain.

La solitude en France de plus en plus prononcée

En juin dernier, l'Insée a publié les statistiques en France de 2010 à 2015 de personnes qui vivent seules.

Les plus de 80 ans passent ainsi de 49.2% à 48.8 %, soit une très légère diminution.

la tranche 25 - 39 ans passe de 14.7 à 15.1% sur la même période.

mais la plus forte augmentation c'est sur la tranche 55 - 64 ans, de 19 à 21%.

à partir de 55 ans les femmes sont plus nombreuses à vivre seules,

Personns vivant seules dans leur logement en 2015 - INSEE

Personnes vivant seules, par tranche d'âge - INSEE

La ville de Vesoul concentre les personnes isolées

Vesoul est une ville de 15.000 habitants, c’est la ville préfecture de la Haute-Saône. La particularité de Vesoul c’est de concentrer l’habitat social, 36% des logements de la ville sont des logements sociaux. La Haute-Saône étant un département rural, on trouve à Vesoul une concentration des services et administrations. Au dernier recensement, un peu plus de 54% des ménages sont des personnes seules. Sur l'ensemble du département, la moyenne de personnes vivant seules est de 33%, une moyenne de 35% au niveau national.

Un peu plus de 54% des ménages sur Vesoul sont des personnes seules, dont des personnes âgées, des familles monoparentales" Claude Ferry, adjoint au maire de Vesoul en charge des affaires sociales.

Claude Ferry, adjoint au maire de Vesoul en charge des affaires sociales. Copier

Les actions pour luter contre l'isolement

Comme de nombreuses communes, la ville de Vesoul au travers de son CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) organise des actions notamment à destination des personnes âgées, comme par exemple le repas des aînés qui réunit 300 personnes âgées tous les ans au moment des fêtes de fin d'année à la salle Parisot.

La ville de Vesoul travaille aussi avec plusieurs associations, comme "les petits frères des pauvres", association nationale qui se rend principalement chez des personnes âgées qui n'ont pas de famille donc pas de visite. En Haute-Saône 12 bénévoles rendent régulièrement visite à une vingtaine de personnes âgées isolées.

Des bénévoles vont au moins une fois par semaine rendre visite à des personnes, que ce soit en rural ou en ville" Houria BRIEDJ, est adjointe de direction aux petits frères des pauvres Bourgogne Franche Comté

Houria BRIEDJ, adjointe de direction aux petits frères des pauvres Bourgogne Franche Comté Copier

Pour Claude Ferry, l'adjoint aux affaires sociales à la ville de Vesoul, comme il existe "les voisins vigilants" qui surveillent les habitations de leurs voisins en leur absence pour éviter les cambriolages, il faudrait faudrait des voisins vigilants qui réagissent immédiatement dès que des volets restent fermés le matin ou que la lumière ne s'allume pas le soir.