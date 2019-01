A Vesoul, une partie de la population sera recensée à partir du jeudi 17 janvier

Vesoul, France

Chaque année, une enquête est organisée par la mairie et l’Insee dans les communes de 10.000 habitants ou plus, auprès d'un échantillon de 8 % de leur population. En 2019, une partie de Vesoul est concernée. Vous pouvez donc être recensé cette année, même si votre voisin lui ne l'est pas. Si vous êtes concerné, un agent recenseur se rendra à votre domicile à partir du jeudi 17 janvier. Le recensement permet de connaître la population française, de définir les moyens de fonctionnement des communes et de prendre les décisions adaptées. C'est un véritable outil pour les élus.

Recensement à Vesoul du 17 janvier au 23 février

L'agent recenseur est muni de sa carte officielle tricolore avec sa photo et la signature du maire. Il vous remet une feuille pour le logement recensé, un bulletin individuel pour chaque personne vivant dans ce logement et une notice d’information sur le recensement. Il peut également vous aider à remplir les questionnaires. Une fois remplis, ces questionnaires doivent être remis à l’agent recenseur par vous-même, ou en cas d’absence, sous enveloppe, par un tiers. Vous pouvez aussi les retourner à la mairie ou à la direction régionale de l’Insee au plus tard le 23 février 2019.

Le recensement est obligatoire

Répondre au questionnaire ne prend que quelques minutes mais elles sont importantes, car la qualité du recensement dépend de la participation des habitants. C’est avant tout un acte civique, mais aussi une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée. Toutes les réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal.

Pour savoir si vous êtes recensé cette année ou pour obtenir des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la mairie au 03.84.78.64.09. Pour tout renseignement (boîte vocale) : 0.8000.70 000 (numéro vert)

