À Vézelay, des patrouilles de Gendarmerie les jours de forte affluence

Vous les avez peut-être déjà croisé en vous baladant à Vézelay : tout l'été, pendant les jours de forte affluence, des gendarmes patrouillent pour assurer la sécurité des touristes et des commerçants. Ce Dispositif estival de protection des populations (DEPP), est déployé uniquement à Vézelay dans l'Yonne en tant que haut lieu du tourisme régional.

Une mission de proximité

Ces patrouilles, effectuées dans le cadre du Dispositif estival de protection des populations (DEPP), ont été créées pour les lieux touristiques de forte affluence. Mais le Major Lalanne, l'admet volontiers, Vézelay n'est pas l'endroit où la criminalité explose : "ce sont surtout des vols de roulottes, ça peut arriver, mais nous n'avons pas à craindre les pickpocket ici". L'autre mission, et peut-être la plus importante de cette patrouille de gendarmes réservistes, c'est de retrouver une proximité avec les commerçants, les habitants et les touristes, explique le Major Lalanne : "nous prenons contact avec les commerçants, pour les rassurer, pour prendre la température. On prend aussi contact avec le maire, pour lui demander s'il a des points particuliers à exposer. C'est notre mission première". Une mission qui sera mise en avant plus largement au sein de la gendarmerie dans les prochains mois.

Touristes et commerçants sont habitués

Ces patrouilles sont composées de trois gendarmes réservistes, et font désormais partie du paysage de Vézelay, même si les commerçants n'avaient pas vraiment besoin d'être rassurés. C'est le cas de Thierry, il loue des vélos électriques : "leur présence est devenue familière. Ça ne me dérange absolument pas, c'est sympa. Ça ne me rassure pas parce que je ne suis pas inquiet, c'est vraiment un lieu tranquille". Même son de cloche du côté des touristes qui ne se sentent pas vraiment en danger, mais que cette présence rassure, comme Baptiste, de passage à Vézelay : "c'est le rôle de la gendarmerie d'être en proximité, c'est un service public identifié. C'est rassurant de savoir qu'on peut les a voir, les rencontrer dans la rue". Même si certains habitants regrettent le temps où les gendarmes étaient moins présents, les patrouilles sont désormais, une habitude.

