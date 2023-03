A Vézelay, la rénovation de la rue de la Porte-Neuve divise habitants et riverains

Au milieu de la rue de la Porte-Neuve, longue d'une centaine de mètres, et très pentue, Claude-Yves Mazerand, habitant de Vézelay, et architecte à la retraite, s'arrête devant une maison secondaire, et s'imagine un jour de fortes pluies. "L'eau va ruisseler, partir plutôt vers la gauche de la rue car elle est en légère pente, et elle va rentrer dans cette maison", projette-t-il. "Ca va être inondé, c'est évident, d'autant qu'il n'y a pas de caniveau au centre de la rue."

"Ce qui est fait dans la rue de la Porte-Neuve n'a aucun sens", renchérit à côté de lui Jean-François Le Querrec, son camarade du collectif Vézelay autrement. Une association créée après la défaite d'une partie de ses membres, lors des dernières élections municipales, en 2020. Elle mène la contestation contre le projet, suivi de près dans un village visité par près d'un million de touristes chaque année.

Opus romain, une curiosité

Lui s'insurge en particulier contre l'aspect final de la rue, visible dès aujourd'hui. Les travaux, entamés en décembre, sont quasiment terminés. Tout en bas de la rue, les ouvriers martèlent sur les derniers pavés. La chaussée est en opus romain, une alternance de pavés carrés et rectangulaires, de différentes tailles. "Ca ne ressemble à aucune autre rue de Vézelay. On devait faire autre chose, rétablir un esprit XIXe siècle à cette rue."

Jean-François Le Querrec reproche au cabinet d'architectes et d'ingénieurs PMM, basé à Besançon, de ne pas avoir respecté le cahier des charges initial. "Le cabinet concurrent, Cité Site, avait pris le temps, quelques années plus tôt, de mener une étude approfondie sur les autres rues de Vézelay, les maisons des riverains", raconte-t-il.

La chaussée de la rue de la Porte-Neuve est en opus romain, des pavés carrés et rectangulaires de différentes tailles. © Radio France - Thomas Giraudeau

Un projet moins cher

Depuis son bureau, à la mairie, l'édile se justifie : "le projet présenté par Cité Site était 30% plus cher. Les finances de notre village ne pouvaient pas se le permettre." La facture finale approchera les 500 000 euros pour la commune.

Hubert Barbieux assure avoir consulté la population, et en premier lieu les riverains, qui souhaitaient d'abord "réduire la vitesse des voitures circulant dans la rue de la Porte-Neuve, et avoir de l'espace, un trottoir pour marcher en sécurité."

Sur les photos, avant travaux, effectivement, on constate que les trottoirs faisaient à peine 20 centimètres de large. Quant aux voitures, elles devront forcément ralentir, surtout celles qui sont basses, des bosses étant présentes le long de la descente.

"Elles roulaient vite jusqu'ici, j'espère que cela va changer", témoigne une riveraine. "Et puis, la rue était hors d'usage, cabossée. Elle avait vraiment besoin d'être refaite." Madeleine, une voisine, acquiesce. Mais elle n'est pas convaincue par le choix de l'opus romain. "Ca irait bien chez soi, dans le jardin. Mais pas dans une rue, surtout à Vézelay. Ca ne colle pas avec les monuments, les autres voies du village."

Le maire de Vézelay, Hubert Barbieux, assure avoir consulté les riverains et les habitants avant de valider le projet porté par le cabinet PMM. © Radio France - Thomas Giraudeau

"Les rues ne sont pas uniformes à Vézelay", rétorque Hubert Barbieux. Le maire précise que le village étant un site sauvegardé, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, l'architecte des Bâtiments de France a validé les travaux avant leur lancement.

Et sur les risques d'inondation, il les évacue d'un revers de la main. "Toutes les eaux des toitures passent maintenant en souterrain, car nous avons débuté les travaux par l'enfouissement du réseau", explique l'édile. "Ne passe sur la rue que l'eau de pluie directe. Et il y a trois grandes grilles d'absorption pour éviter les inondations. La pente a été vérifiée."