Des familles de la région parisienne en vacances à Vias, au bord de la mer

Vias, France

Une dizaine de familles de Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, passent en ce moment dix jours de vacances au camping Le Roucan West, à Vias. Sans le "projet "Oxygène" de l'association Toucouleur, parents et enfants seraient resté à Clichy pendant les deux mois de vacances.

Je suis au paradis. Six ans que j'attendais de repartir en vacances".

Sous les platanes du camping Le Roucan West, Yamina, grand sourire, profite de ses vacances avec ses deux filles, sa sœur et ses deux nièces. "Je suis au paradis. Six ans que j'attendais de repartir en vacances avec mes filles. Ici j'oublie tout, mes problèmes, mes factures, etc". Sa fille Kenza, 14 ans, en a même lâché son téléphone : "On fait des tours le soir, on va à la piscine, à la fête foraine. Pleins d'activités qui _changent de d'habitude_".

Un séjour qui coûte 250 euros à chaque famille

Le séjour d'une famille lui coûte 250 euros, avec en plus la nourriture à acheter sur place. Le reste du coût des vacances de chaque famille (environ 750 euros) est pris en charge par la CAF, la ville de Clichy ou encore l'Etat. Sur place, plusieurs bénévoles de l'association Toucouleur animent les journées.

Une partie des membre de l'association Toucouleur de Clichy-sous-bois. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Lundi 29 juillet, les familles et l'association Toucouleur ont reçu la visite du Ministre de la ville et du logement Julien Denormandie, mais aussi notamment du maire de Clichy-sous-Bois Olivier Klein et du maire de Vias Jordan Dartier.