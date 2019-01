A Vierzon, les gilets jaunes ne désarment pas

Vierzon, France

Le gouvernement veut à tout prix éviter que le mouvement des gilets jaune redémarre après un essoufflement durant les fêtes, mais à Vierzon les manifestants sont loin de se résigner. Ils sont toujours bien présents à l'entrée de la ville. Alain et ses amis font signer aux automobilistes une pétition pour l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. Le grand débat annoncé par le président ne les satisfait pas vraiment : " Le débat, faut savoir qui va le faire, comment ça va être organisé. On remplit des cahiers de doléances en mairie, mais qu'est-ce qu'il va en ressortir ? Ils ont déjà dit au gouvernement que le cap serait maintenu. Tout ça, c'est des manoeuvres politiciennes pour nous endormir. L'augmentation de la prime d'activité, c'est de l'esbroufe. On ne peut pas se contenter de ça. Faut des changements plus rapides dans plein de domaines et on a l'impression qu'ils veulent jouer la montre en misant sur un pourrissement du mouvement. Mais non, on est encore bien là."

Les gilets jaunes de Vierzon invitent les automobilistes à signer une pétition © Radio France - Michel Benoit

Et l'arrestation d'Eric Drouet a convaincu certains de devenir actifs comme cette retraitée qui ne s'était pas encore mobilisée : " On n'arrête pas les gens comme ça ! On est en France quand même. C'était pas une manifestation et ils n'avaient même pas leurs gilets jaunes. Ce n'était pas dangereux. Je n'ai pas apprécié. On voit qu'on leur fait peur."

Depuis 15 jours, les gilets jaunes se sont repliés sur le bas-côté de la route à l'entrée de Vierzon. © Radio France - Michel Benoit

Ce rond-point a déjà été démantelé il y a 15 jours : les gilets jaunes se sont donc installés dans le bas-côté à 20 mètres avec leurs constructions précaires. La nouvelle mise en garde du ministre de l'intérieur ne les émeut pas plus que ça : "Si on doit partir, on ira ailleurs. Il y a un peu moins de monde à cause des enfants qu'il faut garder, mais vous verrez quand les vacances scolaires seront terminées, les gens vont revenir." Réponse lundi...