A Vieux-Condé, le maire refuse d'ouvrir les écoles pour les plus de 1000 élèves malgré l'injonction de l'État

Guy Bustin est droit dans ses bottes, car selon lui il était impossible de respecter jusqu'à présent le protocole sanitaire "tortueux et irréalisable" selon ses termes, en plus il ne voulait prendre aucun risque pour la santé des plus de 1000 petits élèves dans les sept écoles de la commune de Vieux-Condé. Et si lundi prochain, il va devoir se plier aux recommandations d'Emmanuel Macron qui rend de nouveau l'école obligatoire, ça n'est pas de gaieté de cœur.

Si des parents me posent la question, en qualité de papa, papi et arrière papi, je dirais moi je ne les mettrais pas à l'école, je ne prendrais pas ce risque

Le maire qui peut compter sur le soutien de 83% des parents d'élèves qui ont répondu aux sondages des directeurs d'école, parmi eux Fanny qui a deux enfants.

Il y a trop de risques ! Dans les autres villes, ils ont rouvert, et après il y a des cas, des suspicions, c'est trop dangereux, je préfère les garder à la maison

Fanny qui ne remettra pas ses enfants lundi en classe, tout comme Elodie ou Nazzah qui estiment qu'à deux semaines des vacances, ça ne vaut pas le coup.

Mais Franck Agah, le candidat municipal de l'union de la gauche opposé à la liste menée par le fils du maire dénonce une décision qui pénalise 17% des parents, qui pose des problèmes de socialisation pour les enfants privés d'école depuis trop longtemps et qui pourrait valoir une sanction financière à la commune après un jugement au tribunal administratif.