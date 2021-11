A Villamblard en Dordogne, les chasseurs ont dû montrer patte blanche

Lorsqu'ils voient arriver le véhicule de gendarmerie ce dimanche 21 novembre au matin sur une petite route forestière de Villamblard, les chasseurs mettent immédiatement la main dans leur poche, à la recherche de leurs permis de chasse. Deux gendarmes et un agent de l'Office français de la biodiversité contrôlent alors toute une série de documents : permis, carnet de battue, assurance, mais également les conditions de transports et de chargement de l'arme, les munitions et même le gibier. Comme ce chevreuil que José et Jean, deux frères qui chassent depuis une trentaine d'années ont placé dans un sac poubelle à l'arrière de leur utilitaire. "On peut voir le bracelet? demande l'agent de l'OFB. 21 novembre, c'est parfait !

Les gendarmes sont souvent associés à ces opérations de contrôle de l'OFB © Radio France - Emmanuel Claverie

Rappeler les règles

Les chasseurs contrôlés ce matin-là se plient de bonne grâce au contrôle. et sont en règle. "C'est assez fréquent dans ce canton" se félicite le gendarme Vincent, de la brigade de Villamblard, un peu plus loin ce n'est pas forcément le cas". Mais une opération comme celle-là permet de rappeler les règles de sécurité ajoute-t-il. "Une arme ce n'est pas un jouet précise le militaire. Certains chasseurs sont dans leur routine. Certains anciens ont leurs petites habitudes, et eux estiment qu'ils sont en sécurité. On est donc là pour rappeler qu'il a des consignes à respecter."