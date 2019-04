A Villaz près d’Annecy, un chocolatier vous prépare des œufs de Pâques d’exception !

Serge Ngassa travaille « de la fève à la tablette », il cultive la fève de cacao au Cameroun et la transforme dans son atelier à Villaz. Il est un des rares chocolatiers de France à maitriser ainsi toute la filière. Le tout avec une bonne humeur exceptionnelle et l’éthique du commerce équitable.

Villaz, France

A quelques jours de Pâques et des traditionnelles chasses aux œufs, coup de projecteur sur Cocoa Valley, à Villaz. Ce n’est pas loin d'Annecy et pas loin, dans un sens, du Cameroun ! Serge Ngassa est un des rares propriétaires, cueilleur, transformateur de chocolat de France.

Une passion pour le chocolat et la volonté de lutter contre l’exode rural au Cameroun

Serge et sa femme Carine ont commencé par des plantations de cacaoyers au Cameroun, dans l’Ouest et le Centre du pays. Là-bas 23 personnes travaillent à l’année à la culture des fèves. Elles arrivent directement dans l’atelier de Serge Ngassa à Villaz, où il les transforme en chocolat d’exception.

C’est un travail dans le respect de la nature au Cameroun et du gout en France. On ne rajoute rien dans notre chocolat, aucun conservateur, aucun arôme artificiel.

Les sacs de fèves qui arrivent directement des plantations du Cameroun où elles font vivre plus de 20 personnes © Radio France - Anabelle Gallotti

Aujourd’hui Serge N' Gassa travaille avec les plus grands maîtres chocolatiers de France et de la région. Les particuliers, eux, peuvent trouver ses tablettes ou ses œufs de Pâques dans l’atelier à Villaz et dans certaines boutiques des Pays de Savoie et de Genève.