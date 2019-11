A Villedieu-sur-Indre, une bourse aux jouets... pour un Noël malin

Villedieu-sur-Indre, France

Le compte à rebours avant Noël est lancé ! Il ne reste qu'un tout petit mois avant le réveillon... et la lourde tâche de garnir les pieds du sapin ! Si les enfants s'activent à remplir leur lettre au Père Noël, de nombreux parents pâlissent à l'idée de sillonner les grands magasins.

Pourquoi donc acheter neuf (et cher) quand on peut trouver des jouets qui ne plaisent plus à certains.. mais qui peuvent en ravir d'autres ? C'est le principe des bourses aux jouets : il y en avait une ce samedi 23 novembre à Villedieu-sur-Indre.

Sur les tables des exposants, il y en a pour tous les goûts, un large choix apprécié par les parents déjà en quête de cadeaux. Cette flopée de jouets ont été mis en vente après une âpre négociation avec les enfants sourit Emmanuel, un des papas exposants : "On a deux enfants... et des jouets partout ! On a fait un marché : ils vendent les jouets avec lesquels ils ne jouent plus... avant d'en recevoir de nouveaux !". Pour Emmanuel vendre les anciens jouets lui permet de faire d'une pierre deux coups : "On fait du tri... et on obtient un complément pour faire de beaux cadeaux !"