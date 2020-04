A Villefontaine, l'association Solid'art se mobilise pour un ramadan solidaire

La France compte entre cinq et six millions de musulmans pratiquants et non-pratiquants, selon plusieurs études. Et pour la religion musulmane doit démarrer en fin de semaine le ramadan. La date exacte sera dévoilée, ce jeudi à 18h, par le Conseil français du culte musulman, lors d'une "nuit du doute" à la grande mosquée de Paris.

Interdiction de manger et boire la journée, sauf pour les personnes malades, âgées, les jeunes enfants. Un mois de jeûne et de prières. Mais comme n'importe quel lieu de culte, en raison de la lutte contre le coronavirus, les mosquées sont interdites d'accès. Ce ramadan sera forcément "différent", explique Siham, présidente de l'association Solid'art 38, basée à Villefontaine (Isère).

Cette association, non confessionnelle, artistique, culturelle et humanitaire, propose pendant le confinement de l'aide alimentaire aux personnes qui en ont le plus besoin. Et ce quelque soit leur confession. Elle a ainsi déjà aidé 120 personnes. A l'approche du ramadan, elle a aussi souhaité collecter certaines denrées (semoules, dattes, pois chiches...) pour des familles musulmanes. Il est aussi prévu qu'elle offre des colis aux migrants du foyer de La Verpillière, commune voisine.

Pour savoir où déposer vos dons ou encore comment être aidés par Solid'art 38, rendez-vous ici.