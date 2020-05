A Villefontaine, une première série de masques distribuée à compter de ce vendredi

Ce vendredi et tout ce week-end, la mairie de Villefontaine invite les habitants à venir chercher les masques que la municipalité a commandé. Il y aura par la suite les masques de la Région et ceux de la Capi, la communauté d'agglo.

Quatre jours après le début de déconfinement, la mairie de Villefontaine va distribuer les maques qu'elle a commandés au grand public. Il s'agit de 20.000 masques lavables avec 4 points de retrait : gymnases Pironi, Colas, Anquetil et la salle Balavoine. Tout dépend de votre quartier de résidence et de votre âge. Les habitants sont invités à venir récupérer leurs masques selon leur tranche d’âge : le vendredi et le lundi pour les plus de 65 ans, les samedi et le dimanche pour les moins de 65 ans.

"Cette organisation va permettre de réduire le flux de personnes sur les différents sites de distribution et d’éviter des rassemblements et des temps d’attente trop importants", explique la mairie dans un communiqué. Elle précise qu'il faut avoir avec soi un justificatif d'identité, de domicile et de composition du foyer (attestation CAF, livret de famille...). Il est recommandé de venir qu'à une seule personne et sans enfant. Sans solution, les habitants sont invités à contacter la mairie par mail : contact.habitants@mairievillefontaine. fr ou par téléphone au 04 74 96 00 00.

La mairie va distribuer par la suite d'autres masques issus de la commande de la Région et de celle de la Capi, la communauté d'agglo Porte de l'Isère.

Par ailleurs, elle a commandé des visières de protection pour les commerçants mais aussi les écoles qui doivent rouvrir le 2 juin. "Ces équipements sont destinés à être utilisés en cas de besoin uniquement, c’est à dire si les enfants présentent de quelconques symptômes", précise le communiqué.