À Villelaure, dans le sud Luberon, un cirque s’installe en cachant sa vraie nature à la mairie

Le maire de Villelaure (Vaucluse) est exaspéré car le cirque Franco-Belge a demandé une autorisation d'installation sous un faux nom et en se présentant uniquement comme un cirque de clowns, et non avec sa ménagerie, ses fauves et ses singes.