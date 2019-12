À Villemomble, le maire veut récupérer le gymnase réquisitionné pour les migrants

Villemomble, France

Le 7 novembre dernier, 1 600 hommes, femmes et enfants, étaient évacués du secteur de la Porte de la Chapelle à Paris et de l'avenue Wilson à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Ces migrants ont été redirigés vers des centres d'accueils et des gymnases à travers la région parisienne le temps d'examiner leur situation. Une centaine d'entre eux ont été pris en charge dans le gymnase Alain Mimoun de Villemomble (Seine-Saint-Denis). La réquisition de l'enceinte a été prolongée jusqu'au 27 décembre.

"500 élèves privés de cours de sport"

Pourtant, elle était prévue pour un mois "du 5 novembre au 5 décembre" assure le maire qui dénonce une prolongation inacceptable. Pierre-Etienne Mage (LR) réclame des explications à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Pour lui, cette prolongation n'est pas justifiée. "La préfecture a réquisitionné ce gymnase dans un cadre d'une d'urgence mais au bout d'un mois, il n'y a plus d'état d'urgence. Maintenant c'est une question de gestion générale du problème et là, la préfecture ne répond pas à ses devoirs", affirme l'élu.

Pierre-Etienne Mage insiste sur les répercussions pour les habitants qui commencent à se demander "quand ces migrants vont quitter les lieux ?". Depuis début novembre, _"500 élèves du collège Jean de Beaumont qui jouxte le gymnase n'ont plus de salle pour les cours de sport"_, affirme-t-il. Sans oublier le club de basket qui s'entraîne dans cette enceinte. "On a été obligé d'envoyer un mail aux communes voisines pour leur demander si elles avaient des créneaux à nous donner... Gagny et Rosny-sous-Bois nous ont répondu et nous ont donné deux créneaux horaires".

Deuxième réquisition en moins de deux ans

Pierre-Etienne Mage ne remet pas en cause la nécessité d'accueillir dans des conditions dignes ces migrants, mais l'élu a le sentiment que la Seine-Saint-Denis en fait plus que les départements voisins, qu'elle est beaucoup plus sollicitée.

Le maire de Villemomble rappelle avoir déjà mis à disposition un gymnase il y a dix-huit mois pour l'accueil des migrants lors d'une précédente évacuation, mais à l'époque le calendrier avait été respecté. Pierre-Etienne Mage espère désormais que l'enceinte sportive sera bien libérée le 27 décembre. La préfecture de Seine-Saint-Denis, contactée par France Bleu Paris, n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

En Seine-Saint-Denis, la ville de Vaujours a également été mise à contribution début novembre, en accueillant des migrants dans son gymnase. Selon la mairie, ces derniers doivent quitter les lieux cette semaine.