A Villeneuve d'Ascq, des jouets d'occasion comme neufs grâce à une association d'insertion

Dans la zone industrielle des Prés, à Villeneuve d'Ascq, se cache comme une deuxième maison du Père Noël. C'est un atelier où sont déposés des jouets donnés par des particuliers, qui sont nettoyés, vérifiés et reconditionnés par 15 salariés en insertion agés de 19 à 62 ans.

L'atelier de la "remise enjouée" à Villeneuve d'Ascq © Radio France - Stéphane Barbereau

Des jouets vendus 5 à 40€

Une fois vérifiés, ces peluches, jeux d'éveil pour bébé, jeux de société, Lego, Playmobil et autres jeux de société sont envoyés à la boutique "la remise enjouée" située dans la galerie marchande du centre commercial V2. La plupart de ces jouets sont vendus 5 à 40€. Mathieu Aubin est encadrant à l'association : "les clients, qui ont de petits moyens, sont contents d'avoir des prix défiant toute concurrence dans cette période de fêtes et dans cette période de crise générale".

Seuls les jeux vidéos et tablettes électroniques ne peuvent pas être déposés. L'association récupère les dons via sa boutique à V2 et surtout son atelier de la zone industrielle des Prés. Tous les magasins ne peuvent pas être vendus en boutique, une bonne partie ne peut s'acheter que sur le site internet de l'association "la remise enjouée" .