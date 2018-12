À Villeneuve-la-Guyard, les gilets jaunes se sont "construits une famille"

Il n'y a pas qu'à Sens et Auxerre où les gilets jaunes sont présents dans l'Yonne. Dans le nord du département, Villeneuve-la-Guyard, un peu plus de 3.000 habitants, son rond-point, et sa trentaine d'irréductibles gilets jaunes.

Villeneuve-la-Guyard, France

"On s'est construit une famille. On ne peut pas passer une journée sans venir là", lâche Nathalie, attablée avec ses camarades gilets jaunes, devant le repas de midi. Ici, plus de barrage filtrant, pas de manifestation, simplement une présence depuis le 17 novembre et le début du mouvement. Mais désormais, de la convivialité, des discussions, et des rires.

Une manière de tenir

Pour certains, c'est cette convivialité qui fait qu'ils se retrouvent toujours, un mois et demi après le début du mouvement : "il n'y aurait pas de réunions entre les gilets jaunes, et cette sympathie entre nous, je pense que le mouvement n'aurait pas duré", affirme Christian, 61 ans, ancien chauffeur poids lourd aujourd'hui à la retraite.

"L'esprit de famille fait un groupe." - Christian, gilet jaune à Villeneuve-la-Guyard

Pour d'autres, ça a été l'occasion de rencontrer ses voisins. L'autre Christian du groupe explique : "ça fait 27 ans que j'habite Villeneuve-la-Guyard, on ne se connaissait pas tous. Et maintenant, voilà !". Et le premier Christian de renchérir : "je suis passé maintes et maintes fois devant chez lui, je savais pas qui c'était mais il voulait pas me recevoir ! Maintenant que je suis gilet jaune, je suis bien accueilli", plaisante-t-il.

Le combat continue

Mais pas question pour autant pour les gilets jaunes de Villeneuve-la-Guyard de laisser penser que les revendications s'effacent désormais derrière cet esprit de camaraderie. "On est pas là pour dire uniquement qu'on fait des barbecues entre nous au mois de décembre, explique Lionel, 46 ans, maraicher de profession et mobilisé depuis le premier jour. On est toujours là pour une cause : contre cette injustice fiscale, sociale, économique".

Pour ces gilets jaunes, même s'il n'y a pas d'actions particulières à Villeneuve-la-Guyard, la présence est importante. "Ça rappelle aux gens dans un petit coin de leur tête que les gilets jaunes ne lâchent rien, qu'ils sont toujours là", assure Lionel.

"Macron aura au moins réussi une chose : à nous réunir." - Nathalie, gilet jaune à Villeneuve-la-Guyard

Ils sont une trentaine à se réunir régulièrement dans cette cabane près du rond-point de Villeneuve-la-Guyard. © Radio France - Kevin Dufrêche

La mobilisation dans l'Yonne ce 29 décembre

Pour le septième samedi de mobilisation, ils étaient environ 250 gilets jaunes selon leur propre comptage, 200 selon la police, à manifester dans les rues de Sens.

À Auxerre, ils étaient selon la police une centaine à mener une opération "péage gratuit" sur la barrière de péage d'Auxerre-nord (Monéteau), avant de se rejoindre comme d'ordinaire sur le rond-point de l'Europe.

Selon le premier comptage des #GiletsJaunes, ils sont environ 250 à manifester en centre-ville de Sens pic.twitter.com/mfyoiF3sCH — Kevin Dufreche (@Kevin_Dufreche) December 29, 2018