À Villeneuve-les-Avignon, le facteur ne passera plus tous les jours

À partir du mois de mars, le facteur ne distribuera plus le courrier tous les jours à Villeneuve-les-Avignon. La commune fait partie des 68 territoires retenus pour l'expérimentation lancée par la Poste, en milieu rural et urbain. Les facteurs auront une tournée un jour, puis une autre tournée, dans un autre secteur, le lendemain. Les courriers urgents, les colis, la presse et les recommandés seront eux distribués quotidiennement.

Bruno Verdi, de chez Sud-PTT 84 dénonce "un recul sans précédent", alors que "le facteur est pour beaucoup d'usagers le seul lien qui demeure, la seule personne que l'on voit de la journée principalement dans les départements ruraux". Les syndicats redoutent aussi la suppression d'emplois.