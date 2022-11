À Villeneuve-lèz-Avignon, la municipalité tente de s'adapter à la hausse des prix de l'énergie

Avec la baisse des températures, nombreux sont les ménages qui ont choisi de rallumer leurs chauffages. Les ménages mais pas seulement. C'est également le cas de nombreuses municipalités. Et en raison de la crise, les factures s'annoncent salées. Invitée du 6-9 de France Bleu Vaucluse, Pascales Bories, confirme qu'à compter "du 1er janvier l’électricité va tripler pour la collectivité et la facture de va être multipliée par 4. Ca n’est pas gérable. Pour l’ensemble des communes aux alentours, cette hausse va consommer l’intégralité de l'épargne qui nous permet d’investir". Mais la maire de Villeneuve-lèz-Avignon affirme que la municipalité n'a pas attendu le début de la flambée des prix pour prendre des initiatives. "On sentait que l’énergie allait augmenter. On devait prendre des mesures pour y faire face, mais aussi pour lutter contre le réchauffement climatique. Dès mon élection, nous avons décidé d’éteindre l’éclairage publique la nuit».

Pas de corrélation entre éclairage publique et insécurité

Dans cette ville voisine d'Avignon (Vaucluse) l'éclairage public est éteint entre 23h00 et 5 heures du matin. "Ca fait plus de deux ans que nous avons mis en place cette mesure et il n’y a pas de corrélation entre éclairage publique et insécurité. Les statistiques le montre. Quand on parle d’insécurité, on parle surtout de cambriolages… mais l’essentiel des cambriolages sont principalement réalisées en journée" affirme Pascale Bories.

Illuminations de noël et économies d’énergies

A quelques semaines de noël, se pose désormais la question des illuminations. Comment concilier cette période de fêtes et les économies d'énergies ? Pour Pascale Bories "nous devons faire des économies tous les jours et toute l’année. La période est énergivore, mais elle permet également de soutenir l'économie locale". En conséquence, la période des illuminations sera réduite, quant à la patinoire, elle permet également de faire vivre des entreprises. "Donc nous avons décidé de maintenir cette patinoire mais de manière plus courte pour permettre aux enfants de venir sur place et aux parents de consommer dans les commerces locaux" conclue la maire de Villeneuve-lèz-Avignon.