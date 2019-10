A Villiers-le-Bel, une nouvelle campagne d'affichage contre les violences faites aux femmes

Villiers-le-Bel, France

"Frapper ta femme ne fera jamais de toi un bonhomme!" ; "Ta journée t'a énervé ? C'est pas ta femme qui doit le payer !" : une nouvelle campagne de communication contre les violences faites aux femmes a fait son apparition, à Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise.

En se promenant là-bas, depuis une dizaine de jours, on peut voir cinq photos différentes et une phrase "choc" d'accompagnement, sur une trentaine de panneaux d'affichage.

Après celle de mars 2018, c'est la deuxième campagne contre les violences conjugales mise en place par la mairie dirigée par Jean-Louis Marsac.

Et cette fois pour sensibiliser les habitants, la mairie a mis en scène des hommes plutôt que des femmes. Près de la mairie par exemple, un panneau, avec une photo en noir et blanc. Dessus, un jeune homme, l'air triste, et cette phrase : "Mon père ne frappait que ma mère, mais il nous a tous démolis".

En mettant en scène des hommes, la mairie souhaite interpeller directement les auteurs des violences. © Radio France - Victorien Willaume

Nicole habite Villiers-le-Bel depuis trente ans : "Je me suis arrêté dessus parce que je trouve qu'elle est bien ! Ca veut bien dire ce que ça veut dire, ça touche tout le monde, la famille entière est démolie, forcément !", explique-t-elle.

Ces affiches interpellent aussi Nathan, 20 ans : "C'est une bonne idée. Les affiches comme ça peuvent aider à changer le comportement des hommes, pour leur faire comprendre qu'on ne touche pas à sa femme", estime-t-il.

Interpeller directement les hommes

Mettre des hommes en avant pour une campagne contre les violences conjugales, un concept nécessaire et assez inédit, d'après le maire de Villiers-le-Bel, Jean-Louis Marsac : "Après tout c'est eux qu'il faut convaincre. Souvent on illustre des campagnes avec ceux qui sont concernés. Nous on a voulu inverser un peu ça, en disant 'vous les hommes, ça vous concerne aussi, et ça vous concerne tellement que vous êtes souvent les auteurs des violences.", assure-t-il.

L'association Dialogue de femmes, qui aide des victimes à Villiers-le-Bel, a salué l'initiative de la mairie. Elle rappelle que depuis le début de l'année, déjà une quarantaine de femmes sont venues toquer à sa porte.

Cette campagne d'affichage contre les violences faites aux femmes dure pendant encore deux semaines environ. Depuis le début de l'année, plus de 100 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint.