A Villiers-Louis, Manuela Fernandez, 81 ans, va voter pour la première fois

Elle a 81 ans et va voter pour la première fois de sa vie. Manuela Fernandez vient d'obtenir ses papiers français, après avoir passé près de 62 ans en France, dont 57 ans à Villiers-Louis, dans le sénonais.

De gauche à droite : Valérie Vitry (travaille à la mairie), Jean-Louis Gaujard (maire), Manuela Fernandez et son petit-fils, Fabien

A 81 ans, Manuela Fernandez va voter pour la toute première fois de sa vie ! Venue d'Espagne en 1960, elle a d'abord vécu à Paris, avant de s'installer définitivement dans l'Yonne, à Villiers-Louis, dans le sénonais, il y a 57 ans.

Premier vote et beaucoup d'enthousiasme

Manuela Fernandez, le cheveu blanc et court, le regard pétillant se renseigne sur les élections depuis qu'elle sait qu'elle va pouvoir voter. Et pour elle, un seul candidat se démarque. "Ah c'est Emmanuel Macron" confie-t-elle en riant. "Les autres ne me plaisent pas".

Elle avoue quand même avoir quelques critiques à faire sur son quinquennat. "L'essence ! Avez-vous vu son prix ? Ca fait cher pour le porte-monnaie !".

Du côté du maire de la commune, Jean-Louis Gaujard, que Manuela Fernandez puisse voter est un véritable événement. Il a même organisé une cérémonie pour lui remettre sa carte d'électeur. "Il fallait marquer le coup, c'est évident. Elle fait partie de notre commune depuis si longtemps, ses enfants et ses petits-enfants ont été à l'école ici. Elle est très bien intégrée" raconte le maire.

Une naturalisation un peu par hasard

Mais si Manuela Fernandez a obtenu la naturalisation française et donc le droit de vote, c'est un peu par hasard ; uniquement parce que ses papiers espagnols étaient complètement périmés. "Ca devenait très compliqué pour elle dans la vie de tous les jours, administrativement, même pour faire ses courses lorsqu'elle payait par chèque" décrit Fabien, le petit-fils de Manuela.

Il a bien fallu faire quelque chose : Valérie Vitry, employée à la mairie a donc pris le dossier en main. "Quand j'ai vu qu'elle habitait en France depuis si longtemps je lui ai demandé pourquoi elle n'était pas naturalisée ! Elle m'a répondu qu'elle n'y avait jamais pensé. J'ai tout de suite constitué le dossier, en 2018" dit-elle.

Covid oblige, les démarches ont été ralenties, mais en janvier 2022, Manuela a reçu une réponse positive à sa demande de naturalisation.

Dimanche pour le premier tour des présidentielles, après son heure de marche journalière, Manuela prendra la direction du bureau de vote de Villiers-Louis.