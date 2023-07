À Vinça, les clients se mobilisent pour sauver la Maison de la Presse

Encore une victime de la période Covid. À Vinça (Pyrénées-Orientales), la Maison de la Presse est sur le point de fermer. Après les confinements successifs, la fréquentation de l'établissement a dégringolé et les ventes avec. Après avoir tenté de liquider ses stocks pour solder ses créances, Valentine la gérante se trouve sans solutions face à ses impayés et risque la liquidation de son commerce. En l'apprenant quelques unes de ses clientes ont décidé de se mobiliser pour la soutenir et tenter d'empêcher qu'un nouveau commerce ne ferme dans le village.

Une pétition pour soutenir Valentine

Tout part d'un post Facebook. Laurence, habitante de Vinça décrit la situation de la Maison de la Presse et lance un appel à la solidarité. Très vite elle est rejointe par trois autres volontaires, une pétition est mise en ligne et affichée dans les commerces de Vinça pour informer les habitants du sort de la Maison de la Presse. Laurence, comptable de formation s'est plongée dans les livres de comptes du commerce et a proposé à Valentine de la guider afin de lui éviter la liquidation. "Nous allons faire une demande auprès du Fond d'aide "Post Covid", faire opposition aux procédures d'injonction de paiement quand on le peut" détaille-t-elle.

"Il faut faire quelque chose, pour Valentine mais aussi pour Vinça, sinon c'est un commerce de plus qui ferme dans le village alors que les lotissements continuent de s'étendre" s'enflamme Marie-Pierre, infirmière qui désormais jongle entre ses patients et les initiatives pour soutenir la Maison de la Presse. Déjà une centaine de signatures ont été récoltées en ligne et dans les commerces du centre de Vinça. Et derrière son comptoir, malgré les étagères qui se vident et les prix bradés, Valentine reprend espoir "Ca me touche de voir qu'elles se bougent pour m'aider à sortir de la galère. C'est précieux."