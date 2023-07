A Vitry-aux-Loges, le festival "L'art de rien" a l'art et la manière de favoriser l'inclusion

Derrière la magnifique bâtisse du château de Vaux, l'immense parc est prêt à accueillir les spectateurs. Le festival " L'Art de Rien", porté par l'association Art Prime, va durer 2 jours avec 11 artistes sur scène dont certains en fauteuil roulant. " L'idée, c'est vraiment d'avoir le 1er festival de France inclusif pour les artistes comme pour le public" explique Pierre Laurian, président de la fondation Dux en faveur des enfants atteints de myopathie FSH. Lui même en fauteuil roulant, il a aidé à concevoir le festival. "Du parking jusqu'aux toilettes, j'ai tout testé et dès qu'il y a un problème, on le règle".

" On veut un moment de vivre ensemble, au delà des handicaps"

Selon Pierre Laurian, l'accessibilité sur les festivals s'est amélioré ces dernières années. Mais, les personnes en fauteuil roulant se sentent encore marginalisées. "Il faut qu'on nous trouve une place devant ou sur le côté. On a parfois l'impression de gêner". Voilà pourquoi il a voulu aider à organiser le festival de Vitry-aux-Loges. " Ici, tout se fera naturellement. Il y a des planches partout pour faire passer les fauteuils, les bars aussi ont été mis à niveau de fauteuil et pas à 1 mètre 50."

La scène du festival à Vitry-aux-Loges © Radio France - Patricia Pourrez

La scène du festival est aussi adaptée pour recevoir des fauteuils roulants. "Pour les artistes non plus, ce n'est pas simple d'arriver sur un festival avec leur engin. Souvent, ils doivent être portés sur scène. Là, on a installé une rampe d'accessibilité". Mais, il n'y a pas que des artistes handicapés qui se produiront durant le week-end. Madeleine est une jeune chanteuse pop qui fait l'ouverture du festival. "Je ne suis pas directement concerné par le handicap mais le sujet me touche évidemment. J'ai aussi accepté de venir parce que je connais bien les organisateurs et je sais que lancer un festival, ce n'est pas facile."

Objectif : atteindre les 2.000 spectateurs

En plus de la partie musique, le festival accueille depuis mercredi des enfants de l'association Dux. Avec leurs parents, ils font du camping sur le site et dans la journée, ils peuvent participer à des activités artistiques. " C'est aussi une manière de favoriser l'inclusion par l'Art et c'est une superbe occasion pour ces enfans de sortir de leur quotidien" explique Pierre Laurian. Sur les 2 soirs, le festival espère attirer 2.000 personnes. Malgré le dépôt de plusieurs dossiers d'aides, il n'a reçu aucune subvention publique. Il espère donc rentrer dans ses frais uniquement par la vente des billets. Il faut compter 20 euros la soirée ou 35 euros pour les 2 soirs.