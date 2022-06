A Vivonne, le canoë-kayak un remède contre la chaleur

Gilet de sauvetage à la main, le téléphone de l'autre, la co-présidente du club de canoë-kayak des Pagayous, à Vivonne, croule sous les appels depuis vendredi 17 juin. "_C'est l'une des seules activités encore disponibles_, avec cette chaleur étouffante" s'empresse Anne Marie Barbot, avec les lacs, les marais et les piscines municipales aux horaires étendus dans la Vienne, en vigilance rouge canicule samedi.

Lenny a très envie de prendre le large sous cette chaleur, 39 degrés affichés à Vivonne (Vienne). © Radio France - Sarah D'hers

Craignant la foule et la chaleur, David préfère un coin de nature, et une île déserte pour pique-niquer sur le Clain à mi-parcours. Départ d'Arché pour 13 kms de descente jusqu'à Vivonne. L'habitant de Couhé avoue : "On est déçus, la fête de l'école de mon fils a été annulée donc on s'est rabattu sur le canoë-kayak". Pareil pour Kelly, car le zoo, comme tout évènement public en extérieur est interdit le temps de la vigilance rouge, est fermé pour la journée.

"Pas d'alcool, que de l'eau" Lucas, le salarié du club, donne les dernières consignes de sécurité. Une fois chargés, les canoë-kayak s'élancent dans l'eau "un peu fraîche" s'exclame David qui ne va pas longtemps hésiter, avant de se jeter à l'eau.