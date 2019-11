À vos côtés dans un centre de distribution des Restos du cœur

20 Rue Julia Bartet, Paris, France

La 35e campagne des Restos du cœur s’ouvre ce mardi 26 novembre, et ce jusqu’au 13 mars prochain. L’an dernier, plus de 133 millions de repas ont été distribués à 900 000 personnes dans l’un de 2027 centres de distribution de l’association. C’est dans l’un d’eux que nous nous trouvons avec Quentin Lhuissier. Nous sommes au centre de distribution du XIVe arrondissement de Paris, porte de Vanves, au 20 rue Julia Bartet.

Astrid, responsable du centre de distribution des Restos du coeur dans le XIV arrondissement de Paris Copier

Astrid, la responsable du centre nous accueille. C’est son vingtième lancement de campagne. Elle nous explique le système d’approvisionnement et de distribution des repas dans ce centre. C’est plus de 750 bénéficiaires que le centre a aidés l’hiver dernier, mais les chiffres risquent d’être supérieurs cette année. Astrid mise sur 1000 à 1200 inscriptions. Pour les servir, le centre compte une soixantaine de bénévoles.

Martine, bénévole au centre de distribution des Restos du coeur du XIVe arrondissement Copier

Parmi ces bénévoles, nous rencontrons Martine. Elle est au service des inscriptions du centre et nous explique comment procéder. C’est très simple, il faut un document d’identité, un justificatif de domicile les justificatifs de la Caf pour ceux qui perçoivent des aides (ou à défaut les certificats de scolarité des enfants) et le dernier avis d’imposition. Si l’association ne peut pas satisfaire l’ensemble des demandes, il est toujours possible d’aller en centre et de s’adresser aux bénévoles, qui cherchent toujours à trouver une solution pour bénéficier au plus grand nombre.

Une bénéficiaire des Restos du coeur Copier

Soyons honnêtes, il n’est jamais facile de pousser la porte des Restos du cœur, personne ne le fait par plaisir. Nous rencontrons une mère de famille, bénéficiaire des Restos parce qu’elle avoue traverser une période difficile. D’après elle le premier pas est difficile mais une fois qu’il est fait, on trouve dans les Restos, en plus de nourriture, énormément d’humanité. De la chaleur. Elle incite tous ceux qui, comme elle, peuvent traverser une passe défavorable, à ne pas avoir honte de s’adresser aux Restos du cœur. Ils aident, ils sont là pour ça.

Retrouvez Quentin Lhuissier à vos cotés du lundi au vendredi de 17h à 18h.