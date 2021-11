"A vos règles citoyennes", un concours lancé par la mairie de Nîmes pour briser les tabous

Pour lutter contre la précarité hygiénique, et pour briser les tabous, la mairie de Nîmes lance un concours ouvert à tous et.. à toutes !

"A vos règles citoyennes !", c'est le thème du concours/exposition lancé par la mairie de Nîmes dans le cadre de l'opération "Femmes et précarité hygiénique". L'objectif : mobiliser le milieu artistique, amateur comme professionnel, pour sensibiliser le grand public sur le sujet des menstruations féminines et lever les tabous. C'est une première en France, une campagne de sensibilisation inédite. Sophie Roulle, adjointe déléguée à la Culture : "A travers des oeuvres d'art, on peut interpeller les gens, briser des tabous. Pour que les hommes comme les femmes en parlent librement. C'est possible qu'on choque, mais l'art sert à ça aussi. Cela devrait permettre de dédramatiser, de rapprocher aussi, certainement"

A Nîmes, environ 10 000 femmes sont en situation de précarité menstruelle.

"Le fait qu'une femme en 2021 ait des difficultés d'accès à des produits d'hygiène, comme des serviettes, ce n'est pas acceptable (..) L'idée, c'est de dédramatiser la question des règles, de la précarité menstruelle. Que les femmes, si elles sont victimes, n'aient plus honte. Il faut faire de ce sujet un non-sujet dans les années à venir". Dolores Orlay-Moureau, adjointe déléguée à la santé à la mairie de Nîmes

Marie Orcel est secrétaire générale de l'association Protestante d'assistance à Nîmes : "Les gens qu'on accueille vivent avec moins d'un euro par jour et par personne. Donc cet argent sert d'abord à l'alimentation. Les produits d'hygiène, ça vient en second. Or on sait très bien que pour les femmes, c'est absolument indispensable de vivre chaque mois cette période de menstruation. Si vous n'avez pas de protection périodique, vous allez au collège, vos vêtements sont tachés, donc il y a un repli sur soi. C'est très forte atteinte à la dignité humaine, à la dignité des femmes, et des jeunes femmes en particulier"

Pour celles et ceux qui souhaitent participer à ce concours "A Vos règles citoyennes !", il suffit de remplir un bulletin d’inscription et le retourner, accompagné de photos de leur œuvre à la Direction des affaires culturelles à l’adresse électronique suivante : anne-marie.rames@ville-nimes.fr ou sophie.burgoa@ville-nimes.fr avant le 7 janvier 2022. Les œuvres sélectionnées devront ensuite être livrées directement à la galerie Jules Salles courant février.

Le concours est parrainé par l’artiste peintre nîmois Philippe Roussel. Illustration, dessin, peinture… toutes les formes d’art plastique sont acceptées.

La Ville valorisera les trois meilleures œuvres en octroyant un "Prix professionnel" de 1000€, un "Prix Amateur" de 600€ et un "Prix Coup de coeur du public" de 400€.

L'exposition aura lieu du 4 au 20 mars 2022 à la galerie Jules Salles.