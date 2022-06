"À vous aussi d'écarter le danger" : une nouvelle campagne démarre pour protéger les agents des routes

À trois semaines du début des vacances scolaires, le gouvernement veut rappeler les bons comportements à adopter au volant pour protéger les 9.000 agents mobilisés chaque jour sur les réseaux routier et autoroutier de l’État pour baliser les chantiers, sécuriser les zones d'accident ou encore entretenir le réseau. La campagne "Sécurité des agents des routes : à vous aussi d’écarter le danger" démarre ce mercredi 15 juin. Un spot radio sera diffusé jusqu'au 15 juillet en plus d'une campagne sur les réseaux sociaux, de la diffusion de vidéos ou des publications dans la presse régionale.

Depuis le début de l'année 2022, quatre agents ont été tués sur une zone de chantier ou en intervention, un chiffre alarmant quand on le compare aux dernières années : entre 2014 et 2021, six agents avaient perdu la vie. D'après le ministère de la Transition écologique, à l'origine de la campagne, cinq accidents sont recensés chaque semaine, la plupart provoqués par des comportements inadaptés des automobilistes.

Diminuer sa vitesse à l'approche des chantiers

"Chaque usager de la route, automobiliste, motard et chauffeur poids lourd, doit être sensibilisé pour protéger la vie de ceux qui travaillent au bord des routes" à l'occasion de cette campagne, estime le ministère, qui liste six comportements responsables à adopter. Lors de la conduite, il est recommandé de ne pas se laisser distraire par son téléphone, faire des pauses régulièrement ou encore respecter les distances de sécurité. À l'approche d'un chantier, le ministère conseille même d'augmenter ces distances de sécurité, de diminuer sa vitesse et si possible changer de voie.

Le respect de ces comportements pourrait ainsi permettre de réduire "significativement le nombre d'accidents".