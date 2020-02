A Voutré, des nuées de sansonnets inquiètent des habitants

Depuis début février, des mayennais de Voutré, Mézangers et Sainte-Gemmes-le-Robert observent des nuées d'étourneaux sansonnets. Un petit oiseau très sociable mais dont les regroupements peuvent être nuisibles.

Par Alexis Vellayoudom

Depuis quelques semaines, entre 11h et 13h, Daniel, 71 ans, habitant de Voutré observe le même spectacle, "_dans le ciel, j'ai vu des bancs de sansonnets rasés les maisons, c'est effrayant_. Je n'ai jamais vu ça de ma vie".

Des étourneaux sansonnets, des petits oiseaux au coup bleu et plumes tachetées de blanc, ont investi la forêt de Sillé-le-Guillaume, étendue sur la Mayenne et la Sarthe. Chaque jour, leurs passages ne passent pas inaperçus pour Jeanine, 81 ans, originaire de Sainte-Gemmes-le-Robert. "C'était tout noir. Un gros nuage noir. J'ai entendu un bruit comme un petit avion qui passait. Ils sont tous partis et je ne les ai pas revus".

"Je me suis dit on va se faire manger", Jeanine, 81 ans

En groupe, les étourneaux sansonnets deviennent nuisibles. Pollution sonore, destructions de culture ou pullulation de fientes sur les voitures, les excréments de ces voitures. Un phénomène nouveau pour les deux habitants. "Je me suis dit, on va se faire manger", témoigne Jeanine.

Daniel veut enquêter sur ce phénomène. "Ce n'est pas normal de voir des bandes de sansonnets comma ça. J'en ai vu des bancs normaux mais qui restent sédentaires". Les habitants pensent à se rapprocher de leurs élus.

Vidéo prise le vendredi 22 février à Rouessé-Vassé (Sarthe) aux abords de la forêt de Sillé-le-Guillaume