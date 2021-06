A Wambrechies, la vente d'Emmaüs fait recette

Des meubles par-ci, de la vaisselle par-là... ailleurs, des jouets... Sous les près de 2800 mètres carrés de hangars de l'antenne d'Emmaüs à Wambrechies, il y en a pour tous les goûts et toutes les envies. Mais certains, comme Magalie, venue de Marquette, n'ont pas vraiment d'idée en tête : "se balader, chiner, sans but précis. Peut-être quand même trouver deux-trois petites choses qui seront utiles". Son fils lui, regarde les cartes Pokémon, très à la mode en ce moment.

Quelques mètres plus loin, Athénaïs vient de s'installer avec son compagnon et son fils à Ronchin. Ils cherchent "canapé, matelas et puis un sommier". "On cherche des meubles dont le prix est abordable pour tout le monde". Car ici, tous les produits proposés sont issus de dons, de particuliers ou d'entreprises. Et tout est donc au moins à moitié prix.

1,5 million de chiffre d'affaire hors crise sanitaire

C'est ce qui attire les visiteurs venus en nombre pour cette vente, plusieurs centaines, alors qu'avec les confinements, Emmaüs Wambrechies a perdu entre "30 et 35% de son chiffre d'affaire" selon son directeur Valéry Dumoulin. "On est contents de pouvoir à nouveau proposer de telles ventes", explique-t-il. Hors crise sanitaire, le chiffre d'affaires d'Emmaüs Wambrechies atteint presque les 1,5 millions d'euros.