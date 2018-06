Wimereux, France

Electricité, gaz et eau, toutes les factures sont étudiés de près par Willy Flour qui anime, pour le compte du Parc naturel des caps et marais d'Opale, cet atelier énergie. Il accompagne ainsi une dizaine de familles, depuis le début de l'année. Et ça marche, raconte Virginie : "on fait plus attention à l'eau, avec mes filles à qui j'ai appris à faire des économies. Par exemple sur le bain, je leur dit prenez plutôt une douche."

Cela nous permettra de faire des économies sur l'énergie et de profiter sur autre chose. Virginie.

On pourrait penser que tout a été dit sur les économies d’énergie et que tout est déjà mis en pratique, mais en fait, c’est un éternel recommencement, assure Willy Flour : "On ne se rend pas compte, mais on a de plus en plus d'équipements dans la maison. Plus de Tv, plus d'ordinateurs, plus de tablettes et ça mis bout à bout, ça fait augmenter les factures de façon constante."

Des efforts qui paient

Plus attentif à leur consommation, les participants adoptent rapidement les bons gestes, comme Hervé : "j'ai tout mis sur des multiprises. Ainsi la télé et la machine à café, j'appuie sur l'interrupteur de la multiprise et ça ne consomme plus du tout. "

L’année prochaine, cet atelier sera proposé aux mêmes personnes, afin qu’elles comparent leurs factures. Le moment de constater l’efficacité des efforts consentis. Chacun est reparti avec un kit comprenant une ampoule basse consommation, un dispositif pour réduire l'eau des toilettes, des mousseurs, un sablier pour compter le temps de la douche, des joints de porte et un multiprise avec interrupteur.