A Yutz, un collectif d'habitants dénonce un projet d'une vingtaine d'immeubles face à un quartier résidentiel

Yutz, France

En entrant dans le quartier résidentiel des Stockholm, on est frappé par une pancarte affichée sur de nombreuses maisons : "non aux immeubles". Bernard Aubin habite en bordure du champs : "Cela fait plus de 40 ans qu'il a été vendu à un promoteur, on a toujours su que c'était une zone constructible mais on imaginait des pavillons similaires aux nôtres qui allaient se construire. On a appris avec surprise et effroi que 22 immeubles étaient prévus."

Avec plusieurs habitants, le récent retraité décide de réagir et de monter un collectif, DEFY pour Défendons ensemble le foncier yussois. "Ces immeubles seront à 80 voire 100 mètres de chez nous, on ne verra plus rien" regrette Bernard Aubin. 1000 habitants sont potentiellement concernés. Ce que ces habitants en bordure de ville voient aujourd'hui ce sont les champs, une rivière au loin et une lisière de bois. Mais en dehors de la vue, plusieurs habitants s'inquiètent aussi pour la quiétude du quartier : "_Une partie des immeubles seront des logements sociaux,50 % à ma connaissance. Qui dit immeubles sociaux dit peut-être aussi de l'agitation, de la jeunesse, et d'autres désagréments, il ne faut pas se cacher de cette réalité-là_." Le Yussois dénonce également une absence de concertation : "On a appris ce projet par hasard en voyant arriver des géomètres dans le champs pour prendre des mesures en novembre." Il regrette un manque de dialogue avec la mairie : "Nous avons pu voir le maire plusieurs fois avec quelques habitants mais la première réunion prévue avec les citoyens aura lieu le 12 mars alors que le PLU, le document qui autorise la construction, a été voté le 4 février, c'est se moquer du monde."

La vue actuelle depuis le jardin de Bernard et Alexandra Aubin dans l'un des lotissements Stockholm. © Radio France - Solène de Larquier

Le maire Bruno Sapin assure que le projet actuel a été annoncé dès 2017 et 2018 dans deux réunions publiques. Il explique que c'est la loi qui l'oblige à prévoir des logements plus denses qu'au départ : "Si la construction avait eu lieu il y a 30 ans, on aurait pu se limiter à des maisons individuelles, aujourd'hui la loi nous oblige à densifier. Pour la zone concernée, nous avons l'obligation de construire au moins 344 logements." Le projet en prévoit 350 "avec les deux-tiers de maisons individuelles, donc 300" affirme l'élu.

Le projet évolue encore : 19 immeubles devraient voir le jour au lieu de 22

Sur la question des logements sociaux, le maire martèle : "Il y aura 20 % de logements sociaux et parmi ces 20%, il y aura un immeuble senior. Qui dit logement social ne veut pas dire cas social. Il faut aussi savoir que nous sommes sur des immeubles de qualité, de standing avec 12, 16 ou 20 logements, en aucun cas des barres d'immeubles." Des bâtiments qui ne dépasseront pas 12 mètres de haut selon l'élu, 15 mètres selon Bernard Aubin qui estime que le plan ne compte pas le toit. Bruno Sapin dit comprendre les inquiétudes et les prendre en compte, même si le PLU a déjà été voté : "_Nous travaillons avec le promoteur pour essayer de satisfaire tout le mond_e, affirme le maire en détaillant : Des immeubles étaient prévus en bordure de route, nous les supprimons et les remplaçons par une seconde rangée de maisons individuelles neuves, les immeubles seront donc plus loin. Il y aura 19 immeubles au lieu de 22." Le projet est toujours en cours d'évolution selon l'élu qui explique s'être également opposé récemment à un promoteur qui voulait raser une maison au sein de l'un des lotissements Stockholm pour empêcher la construction d'un immeuble au milieu des maisons : "Là, ça n'aurait pas été correct" tranche Bruno Sapin.

Certains habitants qui hésitent aujourd'hui à partir expliquent avoir fait estimer leur maison : "Il y aurait une perte de 20 à 30% à la revente selon les agences immobilières. Quand on compte tout ce qu'on a investi pour rénover ces maisons qui datent des années 60, 70, c'est impossible" regrette Bernard Aubin qui dit aussi que les taxes foncières ne devraient paradoxalement pas baisser pour les lotissements des Stockholm. Le Yussois envisage une action en justice.